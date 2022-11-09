Погода на 9 ноября: в Днепре облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, практически весь день в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.
Народные приметы на 9 ноября:
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В ночь с 5 на 6 ноября в центре Днепра…
Одевайтесь теплее, друзья!
Россияне продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А ВСУ атаковали 12 районов сосредоточения личного состава врага.
Во вторник, 8 ноября, на 258-й день войны на Украине, противник продолжил обстрел Днепропетровской области.
В Днепре 8 ноября жителям нескольких улиц в Амур-Нижнеднепровском районе остались без воды.
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Нутрии из яхт-клуба "Сич" еще те путешественницы.
Во вторник, 8 ноября, возле отеля на Рабочей были замечены полицейские. Оказалось, что их вызвали потому, что внутри здания находился человек с оружием.
В Украине продолжают дорожать все молочные продукты на фоне роста закупочных цен на молоко от промышленных хозяйств. Это касается и Днепра. В начале ноября супермаркеты обновили цены на сливочное масло, сыры, сметану и остальную молочку.
В КП "Днепрводоканал" напомнили, сколько должны платить днепряне за воду.
Сегодня в Днепре на улице Рабочей произошел странный инцидент.
В Днепре на благотворительном аукционе продали флаг легендарного футбольного клуба.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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