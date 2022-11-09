Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 9 ноября: в Днепре облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
просмотров

Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода на 9 ноября: в Днепре облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, практически весь день в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

Народные приметы на 9 ноября:

  • Если на деревьях слишком много инея или рано утром заметен густой туман – к оттепели.
  • Если несколько дней кряду ветер дует с переменной силой, но направления не меняет – к осадкам.
  • Снег выпадает на сырую землю – весна будет ранней, а также взойдет много подснежников.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 9 ноября: в Днепре облачно с прояснениямиУкраїнська Новости Днепра про Погода на 9 ноября: в Днепре облачно с прояснениямиРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода в Днепре во вторник, 8 ноября: облачно, но без осадков
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода в Днепре во вторник, 8 ноября: облачно, но без осадков

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Погода в Днепре в понедельник, 7 ноября: без осадков, но прохладно
    Новости Днепра
    07.11.2022 06:15
    Погода в Днепре в понедельник, 7 ноября: без осадков, но прохладно

    Зонт можно оставлять дома!

    В Днепре на Баррикадной мужчина давил автомобилем людей
    Новости Днепра
    06.11.2022 16:35
    В Днепре на Баррикадной мужчина давил автомобилем людей

    В ночь с 5 на 6 ноября в центре Днепра…

    Погода в Днепре в воскресенье, 6 ноября: пасмурно и без осадков
    Новости Днепра
    06.11.2022 06:15
    Погода в Днепре в воскресенье, 6 ноября: пасмурно и без осадков

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Последние новости

    РФ наступает на Донбассе, а ВСУ атаковали 12 районов сосредоточения оккупантов, — Генштаб
    РФ наступает на Донбассе, а ВСУ атаковали 12 районов сосредоточения оккупантов, — Генштаб

    Россияне продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А ВСУ атаковали 12 районов сосредоточения личного состава врага.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Ракетный артиллерийский обстрел: как прошел день в Днепропетровской области
    Ракетный артиллерийский обстрел: как прошел день в Днепропетровской области

    Во вторник, 8 ноября, на 258-й день войны на Украине, противник продолжил обстрел Днепропетровской области.

    Вчера 21:15
    просмотров
    В Днепре из-за аварии жители частного сектора в АНД-районе остались без воды
    В Днепре из-за аварии жители частного сектора в АНД-районе остались без воды

    В Днепре 8 ноября жителям нескольких улиц в Амур-Нижнеднепровском районе остались без воды.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Подборка товаров, которые пригодятся во время отопительного сезона
    Подборка товаров, которые пригодятся во время отопительного сезона

    Полезная информация!

    Вчера 20:23
    0
    просмотров
    Пушистая путешественница: в Днепре нутрия из яхт-клуба проплыла 3 км и поселилась в сквере «Прибрежном»
    Пушистая путешественница: в Днепре нутрия из яхт-клуба проплыла 3 км и поселилась в сквере «Прибрежном»

    Нутрии из яхт-клуба "Сич" еще те путешественницы.

    Вчера 19:55
    0
    просмотров
    Хотелось скрыть: сотрудница рассказала об инциденте с вооруженным мужчиной в гостинице в Днепре
    Хотелось скрыть: сотрудница рассказала об инциденте с вооруженным мужчиной в гостинице в Днепре

    Во вторник, 8 ноября, возле отеля на Рабочей были замечены полицейские. Оказалось, что их вызвали потому, что внутри здания находился человек с оружием.

    Вчера 19:45
    просмотров
    В Днепре продолжают дорожать молочные продукты: на сколько повысились цены
    В Днепре продолжают дорожать молочные продукты: на сколько повысились цены

    В Украине продолжают дорожать все молочные продукты на фоне роста закупочных цен на молоко от промышленных хозяйств. Это касается и Днепра. В начале ноября супермаркеты обновили цены на сливочное масло, сыры, сметану и остальную молочку.

    Вчера 18:45
    просмотров
    В Днепре напомнили, сколько нужно платить за воду и ее доставку
    В Днепре напомнили, сколько нужно платить за воду и ее доставку

    В КП "Днепрводоканал" напомнили, сколько должны платить днепряне за воду.

    Вчера 18:35
    0
    просмотров
    В Днепре в гостинице «Южная» мужчина с оружием устроил дебош
    В Днепре в гостинице «Южная» мужчина с оружием устроил дебош

    Сегодня в Днепре на улице Рабочей произошел странный инцидент.

    Вчера 17:36
    1
    просмотров
    В Днепре за флаг легендарного футбольного клуба заплатили 100 тысяч гривен
    В Днепре за флаг легендарного футбольного клуба заплатили 100 тысяч гривен

    В Днепре на благотворительном аукционе продали флаг легендарного футбольного клуба.

    Вчера 17:32
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх