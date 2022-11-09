Погода на 9 ноября: в Днепре облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, практически весь день в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

В ночь с 5 на 6 ноября в центре Днепра…

РФ наступает на Донбассе, а ВСУ атаковали 12 районов сосредоточения оккупантов, — Генштаб Россияне продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А ВСУ атаковали 12 районов сосредоточения личного состава врага. просмотров

Ракетный артиллерийский обстрел: как прошел день в Днепропетровской области Во вторник, 8 ноября, на 258-й день войны на Украине, противник продолжил обстрел Днепропетровской области. просмотров

Хотелось скрыть: сотрудница рассказала об инциденте с вооруженным мужчиной в гостинице в Днепре Во вторник, 8 ноября, возле отеля на Рабочей были замечены полицейские. Оказалось, что их вызвали потому, что внутри здания находился человек с оружием. просмотров