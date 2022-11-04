«Далее — депутинизация»: Данилов заявил, что кремль находится в стадии потери контроля

Об этом он написал в Twitter.
кремль в стадии потери контроля. Власть на рф стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки, силовые функции делегированы кадыровским карательным отрядам и пригожинским зекам, – пишет Данилов.
И прогнозирует, что рф ждет эпоха депутинизации.
рф превратилась в типичную failed state. Далее – дестабилизация, демонтаж, депутинизация, – прогнозирует секретарь украинского СНБО.
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