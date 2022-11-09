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Погода на 9 листопада: у Дніпрі хмарно з проясненнями

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Погода на 9 листопада: у Дніпрі хмарно з проясненнями

Згідно із прогнозами синоптиків, практично весь день у Дніпрі буде хмарним. Без опадів! Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 2 метрів за секунду.

Народні прикмети на 9 листопада:

  • Якщо на деревах занадто багато інею або рано-вранці помітний густий туман – до відлиги.
  • Якщо кілька днів поспіль вітер дме зі змінною силою, але напрямки не змінює – до опадів.
  • Сніг випадає на сиру землю – весна буде ранньою, а також зійде багато пролісків.

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Новости Днепра про Погода на 9 листопада: у Дніпрі хмарно з проясненнямиУкраїнська Новости Днепра про Погода на 9 листопада: у Дніпрі хмарно з проясненнямиРусский

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