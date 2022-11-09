Погода на 9 листопада: у Дніпрі хмарно з проясненнями

Одягайтеся тепліше, друзі!

Згідно із прогнозами синоптиків, практично весь день у Дніпрі буде хмарним. Без опадів! Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 2 метрів за секунду.

Народні прикмети на 9 листопада:

Якщо на деревах занадто багато інею або рано-вранці помітний густий туман – до відлиги.

Якщо кілька днів поспіль вітер дме зі змінною силою, але напрямки не змінює – до опадів.

Сніг випадає на сиру землю – весна буде ранньою, а також зійде багато пролісків.

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