Погода на 9 листопада: у Дніпрі хмарно з проясненнями
Погода на 9 листопада: у Дніпрі хмарно з проясненнями
Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!
Згідно із прогнозами синоптиків, практично весь день у Дніпрі буде хмарним.Без опадів! Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 2 метрів за секунду.
Народні прикмети на 9 листопада:
Якщо на деревах занадто багато інею або рано-вранці помітний густий туман – до відлиги.
Якщо кілька днів поспіль вітер дме зі змінною силою, але напрямки не змінює – до опадів.
Сніг випадає на сиру землю – весна буде ранньою, а також зійде багато пролісків.
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