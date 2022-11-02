Уместятся 28 человек: как в Днепре выглядят укрытия на остановках (ФОТО)

В Днепре на остановках общественного транспорта начали устанавливать защитные сооружения.

Такая конструкция состоит из 11 секций. В ней могут уместиться 28 человек. Также внутри должны установить скамейки и провести освещение.

Кроме того, в будущем этим укрытиям планируют придать эстетический вид – их разрисуют в соответствии с дизайн-кодом города.

Всего в городе планируют установить около 30 таких укрытий. Они будут как на правом, так и на левом берегу Днепра.

Отметим, подобные остановки-укрытия есть также в Харькове. Там оборудовали сидячие места, экран с камерами видеонаблюдения и информационное табло с указанием маршрутов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: