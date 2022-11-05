Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре мужчина украл из хлебного киоска 7 тысяч гривен

Сегодня 19:29
просмотров

В Днепре мужчина ограбил киоск с хлебом.

Новости Днепра про В Днепре мужчина украл из хлебного киоска 7 тысяч гривен

Как рассказали полицейские, 24 октября на улице Титова мужчина ограбил хлебный киоск. Он воспользовался тем, что продавщица отвернулась от прилавка, просунул руку внутрь МАФа и забрал из кассы почти 7 тысяч гривен.

Позже полицейские нашли грабителя. Им оказался 35-летний житель Донбасса. Ранее мужчина уже совершал подобные преступления. 4 ноября ему объявили о подозрении в совершении уголовного преступления в условиях военного положения.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Днепре мужчина украл из хлебного киоска 7 тысяч гривенУкраїнська Новости Днепра про В Днепре мужчина украл из хлебного киоска 7 тысяч гривенРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Хирурги из Днепра извлекли обломок снаряда из сердца бойца ВСУ
    Новости Днепра
    Сегодня 19:09
    Хирурги из Днепра извлекли обломок снаряда из сердца бойца ВСУ

    В Днепре кардиохирурги извлекли обломок из сердца бойца.

    Погибли трое: на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 18:18
    Погибли трое: на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария (ФОТО)

    На Днепропетровщине произошла жуткая авария.

    В Кривом Роге продавщица в ТЦ упала в шахту лифта
    Новости Днепра
    Сегодня 15:57
    В Кривом Роге продавщица в ТЦ упала в шахту лифта

    В Днепропетровской области девушка получила серьезные травмы, упав в шахту…

    Мог корректировать огонь: в Днепре снова поймали мужчину, фотографировавшего электростанцию
    Новости Днепра
    Сегодня 15:18
    Мог корректировать огонь: в Днепре снова поймали мужчину, фотографировавшего электростанцию

    В Днепре задержали коллаборанта

    Последние новости

    Хирурги из Днепра извлекли обломок снаряда из сердца бойца ВСУ
    Хирурги из Днепра извлекли обломок снаряда из сердца бойца ВСУ

    В Днепре кардиохирурги извлекли обломок из сердца бойца.

    Сегодня 19:09
    просмотров
    Погибли трое: на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария (ФОТО)
    Погибли трое: на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария (ФОТО)

    На Днепропетровщине произошла жуткая авария.

    Сегодня 18:18
    просмотров
    В Днепре образовалась километровая пробка на проспекте Слобожанском
    В Днепре образовалась километровая пробка на проспекте Слобожанском

    В Днепре на Слобожанском огромная пробка.

    Сегодня 16:23
    просмотров
    В Кривом Роге продавщица в ТЦ упала в шахту лифта
    В Кривом Роге продавщица в ТЦ упала в шахту лифта

    В Днепропетровской области девушка получила серьезные травмы, упав в шахту лифта.

    Сегодня 15:57
    просмотров
    Мог корректировать огонь: в Днепре снова поймали мужчину, фотографировавшего электростанцию
    Мог корректировать огонь: в Днепре снова поймали мужчину, фотографировавшего электростанцию

    В Днепре задержали коллаборанта

    Сегодня 15:18
    просмотров
    Из российского плена вернули пятерых нацгвардейцев из Кривого Рога
    Из российского плена вернули пятерых нацгвардейцев из Кривого Рога

    Из русского плена вернули пятерых криворожских нацгвардейцев.

    Сегодня 14:42
    просмотров
    Участница «Холостяка» из Днепра, которую «выгнали» во 2-м выпуске, сразу после проекта вышла замуж и родила второй раз
    Участница «Холостяка» из Днепра, которую «выгнали» во 2-м выпуске, сразу после проекта вышла замуж и родила второй раз

    Участница "Холостяка" из Днепра "вылетела" из шоу во втором выпуске, но после этого вышла замуж и родила второго ребенка.

    Сегодня 14:03
    просмотров
    В маршрутке в Днепре заметили китайского шпиона (ФОТО)
    В маршрутке в Днепре заметили китайского шпиона (ФОТО)

    В Днепре заметили шпиона из Китая.

    Сегодня 13:14
    просмотров
    Долетались: на Криворожском направлении ВСУ приземлили два российских Ка-52.
    Долетались: на Криворожском направлении ВСУ приземлили два российских Ка-52.

    Воздушные силы ВСУ лишили оккупантов еще двух дронов-камикадзе.

    Сегодня 12:46
    просмотров
    В двух районах Днепра нет воды: все адреса
    В двух районах Днепра нет воды: все адреса

    В Днепре ряду потребителей отключили воду.

    Сегодня 11:49
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх