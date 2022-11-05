В Днепре мужчина украл из хлебного киоска 7 тысяч гривен

Как рассказали полицейские, 24 октября на улице Титова мужчина ограбил хлебный киоск. Он воспользовался тем, что продавщица отвернулась от прилавка, просунул руку внутрь МАФа и забрал из кассы почти 7 тысяч гривен.
Позже полицейские нашли грабителя. Им оказался 35-летний житель Донбасса. Ранее мужчина уже совершал подобные преступления. 4 ноября ему объявили о подозрении в совершении уголовного преступления в условиях военного положения.
Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
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Яна Юхименко
Автор:
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