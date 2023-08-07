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Погода на 7 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Возможно, сегодня пройдет дождь с грозой.

Новости Днепра про Погода на 7 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет облачным, но днем небо прояснится, и ясная погода продержится до позднего вечера. Утром, возможно, пройдет дождь с грозой, который к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается! Утром температура воздуха +25°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 7 августа: 

  • Утром холодно – зима студеной будет и наступит рано.
  • Аисты в стаи собираются – зима будет холодной и ранней.
  • Много желудей на дубах – зима будет теплой.
  • Слишком большие муравейники в лесу – к холодной зиме.

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