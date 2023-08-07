Погода на 7 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет облачным, но днем небо прояснится, и ясная погода продержится до позднего вечера. Утром, возможно, пройдет дождь с грозой, который к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается! Утром температура воздуха +25°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

В воскресенье, 6 августа, синоптики предупреждают о непогоде в некоторых…

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