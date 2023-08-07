Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 7 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
просмотров

Можливо, пройде дощ із грозою!

Новости Днепра про Погода на 7 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, ранок у Дніпрі буде хмарним, але вдень небо проясниться, і ясна погода протримається до пізнього вечора. Вранці, можливо, пройде дощ із грозою, який ближче до середини дня має закінчитися. Більше опадів не очікується! Вранці температура повітря +25°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +31°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 7 серпня:

  • Вранці холодно – зима холодна буде і настане рано.
  • Лелеки у зграї збираються – зима буде ранньою.
  • Багато жолудів на дубах – зима буде теплою.
  • Занадто великі мурашники у лісі – до холодної зими.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода на 7 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 7 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Коли спаде спека у Дніпрі та області: синоптики дали прогнози
Новини Дніпра
Вчора 18:35
Коли спаде спека у Дніпрі та області: синоптики дали прогнози

В Україні останні дні тримається аномальна спека. Українці, зокрема і…

Під дахами і деревами краще не ходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередження
Новини Дніпра
Вчора 10:22
Під дахами і деревами краще не ходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередження

У неділю, 6 серпня, синоптики попереджають про непогоду в деяких…

Погода в Дніпрі в неділю, 6 серпня: очікується дуже спекотний день
Новини Дніпра
Вчора 06:15
Погода в Дніпрі в неділю, 6 серпня: очікується дуже спекотний день

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Аномальна спека у Дніпрі: поради спеціалістів
Новини Дніпра
05.08.2023 10:45
Аномальна спека у Дніпрі: поради спеціалістів

Сьогодні у Дніпрі спостерігається аномальна спека.

Наверх