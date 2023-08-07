Погода на 7 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, ранок у Дніпрі буде хмарним, але вдень небо проясниться, і ясна погода протримається до пізнього вечора. Вранці, можливо, пройде дощ із грозою, який ближче до середини дня має закінчитися. Більше опадів не очікується! Вранці температура повітря +25°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +31°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 7 серпня:
Читайте також:
Автор:
В Україні останні дні тримається аномальна спека. Українці, зокрема і…
У неділю, 6 серпня, синоптики попереджають про непогоду в деяких…
Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!
Сьогодні у Дніпрі спостерігається аномальна спека.