Погода на 7 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Можливо, пройде дощ із грозою!

За прогнозами синоптиків, ранок у Дніпрі буде хмарним, але вдень небо проясниться, і ясна погода протримається до пізнього вечора. Вранці, можливо, пройде дощ із грозою, який ближче до середини дня має закінчитися. Більше опадів не очікується! Вранці температура повітря +25°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +31°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 7 серпня:

Вранці холодно – зима холодна буде і настане рано.

Лелеки у зграї збираються – зима буде ранньою.

Багато жолудів на дубах – зима буде теплою.

Занадто великі мурашники у лісі – до холодної зими.

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