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Блогер з Дніпра показав, як виглядає Березинський ринок після ухвалення нового закону про мобілізацію: “Людей немає, все порожньо”

Сьогодні 22:28
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Ось такі реалії на сьогоднішній день.

Новости Днепра про Блогер з Дніпра показав, як виглядає Березинський ринок після ухвалення нового закону про мобілізацію:

Мешканець Дніпра показав у відеоогляді, як виглядає ринок після ухвалення нового закону про мобілізацію. Зазвичай, на цьому ринку завжди багато покупців, але сьогодні, за словами блогера, немає практично нікого. Відео дніпрянин поділився у соціальних мережах.

«Як розвиватиметься економіка, якщо всі сидять удома?», – щиро дивується чоловік. 

Нагадаємо, сьогодні в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Він був ухвалений та підписаний президентом Зеленським у квітні.

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Новости Днепра про Блогер з Дніпра показав, як виглядає Березинський ринок після ухвалення нового закону про мобілізацію: Українська Новости Днепра про Блогер з Дніпра показав, як виглядає Березинський ринок після ухвалення нового закону про мобілізацію: Русский

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