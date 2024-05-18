Блогер з Дніпра показав, як виглядає Березинський ринок після ухвалення нового закону про мобілізацію: “Людей немає, все порожньо”

Мешканець Дніпра показав у відеоогляді, як виглядає ринок після ухвалення нового закону про мобілізацію. Зазвичай, на цьому ринку завжди багато покупців, але сьогодні, за словами блогера, немає практично нікого. Відео дніпрянин поділився у соціальних мережах.
«Як розвиватиметься економіка, якщо всі сидять удома?», – щиро дивується чоловік.
Нагадаємо, сьогодні в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Він був ухвалений та підписаний президентом Зеленським у квітні.
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Гарного дня, друзі!
Гарного дня, друзі!
Гарного дня, друзі!
Гарного дня, друзі!