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Дніпровські вандали: на Набережній розбили піаніно

Сьогодні 08:22
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На вході до Монастирського остріву невідомі хулігани розбили піаніно. 

Новости Днепра про Дніпровські вандали: на Набережній розбили піаніно

Мотиви вандалів з’ясовуються, але вже відомо, що музичний інструмент зазнав великих пошкоджень. 

Вирвали декілька клавішів, струни та молоточки з рами. Хулігани використали звичайний камінь, який залишили поряд з піаніно. 

Наразі правоохоронці шукають порушників громадського спокою. 

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Новости Днепра про Дніпровські вандали: на Набережній розбили піаніноУкраїнська

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