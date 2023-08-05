Дніпровські вандали: на Набережній розбили піаніно

Мотиви вандалів з’ясовуються, але вже відомо, що музичний інструмент зазнав великих пошкоджень.
Вирвали декілька клавішів, струни та молоточки з рами. Хулігани використали звичайний камінь, який залишили поряд з піаніно.
Наразі правоохоронці шукають порушників громадського спокою.
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