Дніпровські вандали: на Набережній розбили піаніно

На вході до Монастирського остріву невідомі хулігани розбили піаніно.

Мотиви вандалів з’ясовуються, але вже відомо, що музичний інструмент зазнав великих пошкоджень.

Вирвали декілька клавішів, струни та молоточки з рами. Хулігани використали звичайний камінь, який залишили поряд з піаніно.

Наразі правоохоронці шукають порушників громадського спокою.

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