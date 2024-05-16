«Літні» вулиці у Дніпрі: від Червневої до Полуничної та де вони знаходяться

Два тижні залишилося до настання календарного літа у Дніпрі. Але є низка мешканців міста, у яких літо – цілий рік, бо живуть вони на вулицях із назвами, пов'язаними з літом та найтеплішою порою року.

Журналісти dnepr.info дізналися, які у Дніпрі є вулиці, пов’язані з літнім часом.

Місяці літа на вулицях Дніпра

Є у Дніпрі вулиця «Літня». Знаходиться вона в Індустріальному районі та вважається північним кордоном міста. Звідки взялася ця назва – ніхто не знає.

На житловому масиві Ігрень є одразу дві вулиці пов’язані з літньою порою року – Червнева та Липнева. Свої назви вулиці отримали в середині 1970-х років, коли житловий масив став частиною міста. Є у Дніпрі і вулиця Серпнева. Розташована вона неподалік 12 кварталу.

Літні «фрукти»

Традиційні літні «атрибути» – це фрукти та робота на городі. У Дніпрі є вулиця Фруктова, розташована вона в районі житлового масиву Сонячний. Також на лівому березі є вулиці Виноградна, Баштанна, Вишнева, Малиновий, Вишневий та Ягідні провулки, Поряд з Тунельною балкою є вулиця Огородна.

У селищі Сухачівка є Полунична та Яблунева вулиці та провулок з такою самою назвою. У селищі Краснопілля – є тупики Абрикосовий і Шипшниковий.

Також поряд з 12 кварталом є Грушева вулиця. Поруч із Рибальською балкою – існує вулиця Сунична. Неподалік є вулиця Черешнева.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: