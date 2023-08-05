Смерть підлітків на Дніпропетровщині могла статися через “тренди” Тік-Току

На Дніпропетровщині двоє підлітків задушили себе пакетами, можливо вони подивилися відповідні відео у Тік-Тоці.

Два дні тому ми вже писали про моторошне самогубство двох дітей з Дніпропетровської області.

До трагедії могли привести тренди популярної соцмережі Тік-Ток.

Ще у 2021 році в США 7 дітей закінчили життя самогубством, через так званий “blackout challenge”.

У “трендових” відео соцмережі люди перекривали собі кисень за допомогою зашмургів, ременів та іншими речами. Можливо цей тренд з’явився знову.

Психологи нагадають, що діти часто стають залежними від соцмереж і можуть копіювати неадекватну поведінку “селебреті” з інтернету.

Треба ретельно перевіряти контент неповнолітніх, щоб уникнити подібних трагедій.

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