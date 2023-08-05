Смерть підлітків на Дніпропетровщині могла статися через “тренди” Тік-Току

Два дні тому ми вже писали про моторошне самогубство двох дітей з Дніпропетровської області.
До трагедії могли привести тренди популярної соцмережі Тік-Ток.
Ще у 2021 році в США 7 дітей закінчили життя самогубством, через так званий “blackout challenge”.
У “трендових” відео соцмережі люди перекривали собі кисень за допомогою зашмургів, ременів та іншими речами. Можливо цей тренд з’явився знову.
Психологи нагадають, що діти часто стають залежними від соцмереж і можуть копіювати неадекватну поведінку “селебреті” з інтернету.
Треба ретельно перевіряти контент неповнолітніх, щоб уникнити подібних трагедій.
Читайте також:
Автор:
Нещасний випадок на Дніпропетровщині трапився 4 серпня пізно ввечері.
У місті Кам'янське шукають 34-річну Аліну Корякову.
Учора, близько 21 години вечора, невідомий вкрав телефон у місцевого мешканця.
Сьогодні на трасі Дніпро-Павлоград трапилось жахливе ДТП.