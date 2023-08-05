Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Смерть підлітків на Дніпропетровщині могла статися через “тренди” Тік-Току

Смерть підлітків на Дніпропетровщині могла статися через “тренди” Тік-Току

Сьогодні 15:41
просмотров

На Дніпропетровщині двоє підлітків задушили себе пакетами, можливо вони подивилися відповідні відео у Тік-Тоці.

Новости Днепра про Смерть підлітків на Дніпропетровщині могла статися через

Два дні тому ми вже писали про моторошне самогубство двох дітей з Дніпропетровської області. 

До трагедії могли привести тренди популярної соцмережі Тік-Ток. 

Ще у 2021 році в США 7 дітей закінчили життя самогубством, через так званий “blackout challenge”. 

У “трендових” відео соцмережі люди перекривали собі кисень за допомогою зашмургів, ременів та іншими речами. Можливо цей тренд з’явився знову.

Психологи нагадають, що діти часто стають залежними від соцмереж і можуть копіювати неадекватну поведінку “селебреті” з інтернету.

Треба ретельно перевіряти контент неповнолітніх, щоб уникнити подібних трагедій.

Читайте також: 

Новости Днепра про Смерть підлітків на Дніпропетровщині могла статися через Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині водій помер від ураження струмом – Міненерго
Новини Дніпра
Сьогодні 14:57
На Дніпропетровщині водій помер від ураження струмом – Міненерго

Нещасний випадок на Дніпропетровщині трапився 4 серпня пізно ввечері.

Допоможіть знайти: на Дніпропетровщині шукають 34-річну жінку
Новини Дніпра
Сьогодні 14:02
Допоможіть знайти: на Дніпропетровщині шукають 34-річну жінку

У місті Кам'янське шукають 34-річну Аліну Корякову. 

Позичів подзвонити: У Дніпрі затримали крадія телефонів
Новини Дніпра
Сьогодні 12:55
Позичів подзвонити: У Дніпрі затримали крадія телефонів

Учора, близько 21 години вечора, невідомий вкрав телефон у місцевого мешканця. 

Жахливе ДТП на трасі Дніпро-Павлоград (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:09
Жахливе ДТП на трасі Дніпро-Павлоград (ВІДЕО)

Сьогодні на трасі Дніпро-Павлоград трапилось жахливе ДТП.

Наверх