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Погода на 5 октября: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 5 октября: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода порадует нас днем, но ненадолго, в остальное время небо в Днепре будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 5 октября: 

  • Гремит гром – осень будет теплой, а зима — холодной.
  • Утром заморозки — зима будет ранней.
  • Вечером туман — к улучшению погоды.
  • На сосне мало шишек — осень наступит поздно.
  • Облетели листья с черемухи и с клена — скоро зима настанет.

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