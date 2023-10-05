Погода на 5 октября: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода порадует нас днем, но ненадолго, в остальное время небо в Днепре будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
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