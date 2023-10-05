Погода на 5 октября: в Днепре облачно, но без осадков

Несмотря на то, что начало октября оказалось достаточно теплым, в середине месяца могут ударить первые морозы.

На территорию Днепропетровской области из Дании запретили ввозить все, что связано с птицами.

В Днепре во время отключения света в парках будет бесплатный Wi-fi.

Сегодня во всем мире отмечают День животных. Его цель – обратить внимание людей на проблемы различных зверей и условия их содержания. Ежегодно в этот день по всему миру проходят различные мероприятия, посвященные животным. Впервые День животных отметили в 1931 году.