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Погода на 5 жовтня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 5 жовтня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Згідно з прогнозами синоптиків, ясна погода порадує нас удень, але ненадовго, решту часу небо в Дніпрі буде вкрите хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +20°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 5 жовтня:

  • Домашній птах почав линяти – скоро зима.
  • Вранці заморозки – зима буде ранньою.
  • Увечері туман – до покращення погоди.
  • На сосні мало шишок – осінь настане пізно.

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Новости Днепра про Погода на 5 жовтня: у Дніпрі хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 5 жовтня: у Дніпрі хмарно, але без опадівРусский

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