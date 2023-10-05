Погода на 5 жовтня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, ясна погода порадує нас удень, але ненадовго, решту часу небо в Дніпрі буде вкрите хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +20°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 5 жовтня:

Домашній птах почав линяти – скоро зима.

Вранці заморозки – зима буде ранньою.

Увечері туман – до покращення погоди.

На сосні мало шишок – осінь настане пізно.

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