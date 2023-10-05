Погода на 5 жовтня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Згідно з прогнозами синоптиків, ясна погода порадує нас удень, але ненадовго, решту часу небо в Дніпрі буде вкрите хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +20°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 5 жовтня:
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Попри те, що початок жовтня видався досить теплим, в середині…
Разом - до Перемоги!
Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!
Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!