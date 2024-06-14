Днепр зальет ливнем: когда и как надолго испортится погода

Днепр накроют ливни.

Погода в эти выходные значительно испортится. Из-за циклона, который накроет юг Украины, в течение субботы-воскресения города будет заливать дождями. Кратковременные грозовые осадки, иногда даже сильные ливни, шквалы и град наиболее вероятны в южной части (кроме Одесщины), в восточных областях, а также затронет центр, кроме Винницкой области. Такой прогноз озвучила народная синоптика Наталья Диденко.

Заденет и Днепр.

В Днепре 15-16 июня пройдут периодические дожди, местами с грозами. В эти выходные будет достаточно прохладно от +20…до +22 градуса, в вечернее время ожидается понижение до +17…+15 градусов. Кое-где в Днепропетровской области может выпасть град. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

С понедельника, с 17 июня, температура воздуха в Украине начнет повышаться, вернется жара, однако не чрезмерная, согласно сезону.

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