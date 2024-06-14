Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 14 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
просмотров

Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 14 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, первая половина дня в Днепре будет ясной, а после обеда появятся облака. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

Народные приметы на 14 июня: 

  • Если сегодня идет дождь – хорошо уродят зерновые.
  • Радуга в первой половине дня – к дождю.
  • Много муравьев на муравейнике – к хорошей погоде.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 14 июня: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 14 июня: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода на 13 июня: в Днепре будет облачно, но тепло
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 13 июня: в Днепре будет облачно, но тепло

    Отличного дня, друзья!

    Погода на 12 июня: в Днепре будет облачно, ожидается дождь
    Новости Днепра
    12.06.2024 06:15
    Погода на 12 июня: в Днепре будет облачно, ожидается дождь

    Отличного дня, друзья!

    Погода на 11 июня: в Днепре ожидается переменная облачность
    Новости Днепра
    11.06.2024 06:15
    Погода на 11 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Погода на 10 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Новости Днепра
    10.06.2024 06:15
    Погода на 10 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Хорошего летнего дня, друзья!

    Последние новости

    В Минздраве заявили, что украинцы злоупотребляют солью: причина – хлеб
    В Минздраве заявили, что украинцы злоупотребляют солью: причина – хлеб

    Украинцы едят много соли.

    Вчера 21:59
    3
    просмотров
    В Днепре 14 июня будут выключать свет по графикам, но всего на четыре часа
    В Днепре 14 июня будут выключать свет по графикам, но всего на четыре часа

    В Днепре будут применяться графики почасовых отключений.

    Вчера 21:28
    4
    просмотров
    Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ
    Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ

    В Днепропетровской области разоблачили "крота".

    Вчера 20:33
    1
    просмотров
    В Днепре мужчина неожиданно ударил ножом рыбака, сидевшего у реки
    В Днепре мужчина неожиданно ударил ножом рыбака, сидевшего у реки

    В Днепре мужчина напал на рыбака.

    Вчера 20:05
    2
    просмотров
    В Днепре в пруду утонул мужчина
    В Днепре в пруду утонул мужчина

    В Днепре в пруду спасатели обнаружили тело утонувшего 40-летнего мужчины.

    Вчера 19:13
    1
    просмотров
    В Новомосковске шестеро пострадавших из-за ракетного удара
    В Новомосковске шестеро пострадавших из-за ракетного удара

    В Новомосковске на Днепропетровщине возросло количество пострадавших из-за ракетного удара.

    Вчера 18:41
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина угрожал своей семье гранатой
    На Днепропетровщине мужчина угрожал своей семье гранатой

    Мужчина угрожал семье гранатой.

    Вчера 17:54
    3
    просмотров
    В Днепре жители могут присоединиться к Всемирному дню донора: где можно сдать кровь
    В Днепре жители могут присоединиться к Всемирному дню донора: где можно сдать кровь

    14 июня отмечается Всемирный день донора крови.

    Вчера 17:44
    4
    просмотров
    Кому из жителей Днепра необходимо до июля обратиться в ПФУ за назначением субсидии: перечень категорий
    Кому из жителей Днепра необходимо до июля обратиться в ПФУ за назначением субсидии: перечень категорий

    Часть жителей Днепра в июне месяцы для продления субсидии должны снова обратиться в ПФУ с новым заявлением.

    Вчера 17:25
    1
    просмотров
    В Днепре снова изменится движение троллейбусов №5
    В Днепре снова изменится движение троллейбусов №5

    В Днепре изменится движение троллейбусов №5.

    Вчера 17:14
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх