Погода на 14 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, первая половина дня в Днепре будет ясной, а после обеда появятся облака. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

Народные приметы на 14 июня:

Если сегодня идет дождь – хорошо уродят зерновые.

Радуга в первой половине дня – к дождю.

Много муравьев на муравейнике – к хорошей погоде.

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