Погода на 30 декабря: в Днепре будет облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, вечером в Днепре возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 5,9 метров в секунду.
Народные приметы на 30 декабря:
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Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что на данный момент…
Больницы Днепра продолжают готовить к отключениям электроэнергии.
Одевайтесь теплее, друзья!
Она считается основательницей стиля панк в высокой моде.
Знаменитый бразильский футболист Пеле умер в возрасте 82 лет из-за тяжелой болезни.
В течение дня Никопольщина была объектом вражеских обстрелов.
По состоянию на 18:00 29 декабря в Днепре снова применяются стабилизационные отключения света. Городские власти сделали все возможное, чтобы как можно оперативнее восстановить работу всей критической инфраструктуры.
В пятницу, 30 декабря, в Днепре пройдет мероприятие для автомобилистов. Он получил название «Новогодний автопробег-2023». Водителей и представителей автомобильных клубов призывают присоединяться.
Российские войска сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Запорожском направлениях. Также оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Утром 29 декабря из-за вражеской атаки по Украине в Днепре остановился весь электротранспорт, так как исчезло напряжение на всех тяговых подстанциях. В 17:00 на маршруты снова вернули технические рейсы электротранспорта.
Представителей ОПЗЖ подозревают в госизмене.
Нагорный рынок Днепра раньше находился на пересечении проспекта и улицы архитектора Олега Петрова. На этом месте начали торговать еще в 1870 году, а местные называли перекресток Ярмарочной площадью. Сначала тут торговали только в установленные дни – тогда на рынок съезжалось…
Житель Павлограда поддерживала оккупацию Украины и распространяла российскую пропаганду.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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