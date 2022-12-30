Погода на 30 декабря: в Днепре будет облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, вечером в Днепре возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 5,9 метров в секунду.

Умерла легендарная британская модельер Вивьен Вествуд Она считается основательницей стиля панк в высокой моде. 0 просмотров

Умер легендарный футболист Пеле Знаменитый бразильский футболист Пеле умер в возрасте 82 лет из-за тяжелой болезни. просмотров

309 сутки заканчиваются: ситуация на Днепропетровщине В течение дня Никопольщина была объектом вражеских обстрелов. просмотров

В Днепре вернулись к стабилизационным отключениям света По состоянию на 18:00 29 декабря в Днепре снова применяются стабилизационные отключения света. Городские власти сделали все возможное, чтобы как можно оперативнее восстановить работу всей критической инфраструктуры. просмотров

Водителей Днепра приглашают на «Новогодний автопробег-2023» В пятницу, 30 декабря, в Днепре пройдет мероприятие для автомобилистов. Он получил название «Новогодний автопробег-2023». Водителей и представителей автомобильных клубов призывают присоединяться. просмотров

Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по позициям оккупантов и ЗРК армии РФ, — Генштаб Российские войска сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Запорожском направлениях. Также оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях. просмотров

В Днепре на маршруты вернули технические рейсы электротранспорта Утром 29 декабря из-за вражеской атаки по Украине в Днепре остановился весь электротранспорт, так как исчезло напряжение на всех тяговых подстанциях. В 17:00 на маршруты снова вернули технические рейсы электротранспорта. 2 просмотров

«Лагерный» базар и «певица» у входа: редкие ретро-фото «Нагорного» ринка в Дніпре (ФОТО) Нагорный рынок Днепра раньше находился на пересечении проспекта и улицы архитектора Олега Петрова. На этом месте начали торговать еще в 1870 году, а местные называли перекресток Ярмарочной площадью. Сначала тут торговали только в установленные дни – тогда на рынок съезжалось… просмотров