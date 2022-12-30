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Погода на 30 декабря: в Днепре будет облачно, но тепло

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня можно оставлять дома!

Новости Днепра про Погода на 30 декабря: в Днепре будет облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, вечером в Днепре возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 5,9 метров в секунду.

Народные приметы на 30 декабря:

  • Иней в этот день означал, что через неделю наступит потепление.
  • Метель на Даниила – летом пчелы будут хорошо роиться.
  • Если день выдался ясным – следующий год будет урожайным.

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Новости Днепра про Погода на 30 декабря: в Днепре будет облачно, но теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 30 декабря: в Днепре будет облачно, но теплоРусский

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    Одевайтесь теплее, друзья!

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