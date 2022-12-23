Две улицы Днепра вычеркнут из топонимического наследия города

В Днепре могут быть переименованы еще две улицы.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

Две улицы Днепра: улицу Жуковского в Соборном районе и Бородинскую в Шевченковском — исключат из перечня топонимического наследия города. Скорее всего это сделают, чтобы в будущем их переименовать.

Так как они сейчас в перечне топонимического наследия – их нельзя переименовывать. Отметим, что пока это только проект, за него еще должны проголосовать на заседании горсовета, а затем подписать городской голова.

Напомним, ранее в Днепре начали сносить памятник Чкалову.