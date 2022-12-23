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  • Военные передали в Новомосковский музей уникальный топор времен Киевской Руси

Военные передали в Новомосковский музей уникальный топор времен Киевской Руси

Сегодня 16:08
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Иногда бойцы находят уникальные вещи.

Новости Днепра про Военные передали в Новомосковский музей уникальный топор времен Киевской Руси

Военные обнаружили древнее оружие, когда строили фортификационные сооружения вблизи линии разграничения. Об одном таком артефакте рассказали в Фейсбук группе Samar.History.

Боевой топор времен Киевской Руси нашел военный Андрей Собко. Он решил передать древнее оружие в Новомосковский историко-краеведческий музей.

Как отметили сотрудники музея, топором пользовались в 10 веке на территории нашей страны. Пока что сложно сказать  каким народам принадлежало это оружие, но то, что им пользовались 11 веков назад — подтверждено.

Новости Днепра про Военные передали в Новомосковский музей уникальный топор времен Киевской Руси

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