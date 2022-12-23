Коронавирус не исчез: в Украине продлили карантин, сколько он еще будет продолжаться

Напомним, ранее мы писали, какая эпидемическая ситуация в Днепропетровской области.

Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30.04.2023. Также продлен на всей территории Украины карантин до 30.04.2023, – написал Мельничук.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В этот раз до 30 апреля 2023 года.

Пользователи "Приват24" могут столкнуться с проблемами при пользовании сервисом.

Итальянцев призвали на час выключать свет, «чтобы понять, что переживают украинцы» Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала итальянцев выключать газ и электричество на час в день в знак солидарности с Украиной. 1 просмотров

Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО) В Днепре строится много новых зданий, реконструируются старинные дома, но есть часть строений, которые дошли до наших дней, но сегодня находятся в очень плохом состоянии. От них осталась только «коробка» здания либо один фасад, без крыши и перекрытий. Журналисты dnepr.info… просмотров

Комендантский час в Украине на Новый год: будут ли ограничения в Днепре В Центре стратегических коммуникаций рассказали, будет ли действовать комендантский час в Украине на период Новогодних праздников. просмотров