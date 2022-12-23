Коронавирус не исчез: в Украине продлили карантин, сколько он еще будет продолжаться

В этот раз до 30 апреля 2023 года.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30.04.2023. Также продлен на всей территории Украины карантин до 30.04.2023, – написал Мельничук.
Напомним, ранее мы писали, какая эпидемическая ситуация в Днепропетровской области.
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