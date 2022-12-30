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Погода на 30 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але тепло

Сьогодні 06:15
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Парасольку сьогодні можна залишати вдома!

Новости Днепра про Погода на 30 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але тепло

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на нас чекає похмура погода, яка проясниться лише надвечір. Без опадів! Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 5,9 метрів за секунду.

Народні прикмети на 30 грудня:

  • Цей день означав, що через тиждень настане потепління.
  • Завірюха на Данила – влітку бджолам добре роїться.
  • Якщо день видався зрозумілим – наступний рік буде врожайним.

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Новости Днепра про Погода на 30 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 30 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але теплоРусский

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