Погода на 28 октября: в Днепре ожидается небольшой дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, облаков, покрывавших небо в Днепре утром, во второй половине дня не будет, и к позднему вечеру они уже не появятся. Ночью будет идти дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться. Утром температура воздуха +13°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

Народные приметы на 28 октября:

Небо вечером чистое, но около луны видны большие круги — будет мороз, а если эти круги красноватые и расплывчатые — возможны снегопад и ветер.

Если над восходящим солнцем проплывают облака, то в ближайшее время хорошей погоды не стоит ждать.

Если поздней осенью появились комары — будет зима мягкой.

Хорошая погода сохранится, если у неба ясный, чисто-голубой цвет.

Тусклые звезды — к теплу на две недели.

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