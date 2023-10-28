Погода на 28 жовтня: у Дніпрі очікується невеликий дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, хмар, які покривали небо в Дніпрі вранці, у другій половині дня не буде, і до пізнього вечора вони вже не з’являться. Вночі буде йти дощ, який посилиться вранці, але до полудня він має припинитися. Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +18°. Швидкість вітру до 8 метрів за секунду.

Народні прикмети на 28 жовтня:

Тьмяні зірки — до тепла на два тижні.

Багато ягід на горобині — літо буде дощовим.

Сіра зоря без червоних тонів обіцяє хорошу погоду.

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