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Погода на 28 жовтня: у Дніпрі очікується невеликий дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 28 жовтня: у Дніпрі очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, хмар, які покривали небо в Дніпрі вранці, у другій половині дня не буде, і до пізнього вечора вони вже не з’являться. Вночі буде йти дощ, який посилиться вранці, але до полудня він має припинитися. Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +18°. Швидкість вітру до 8 метрів за секунду.

Народні прикмети на 28 жовтня:

  • Тьмяні зірки — до тепла на два тижні.
  • Багато ягід на горобині — літо буде дощовим.
  • Сіра зоря без червоних тонів обіцяє хорошу погоду.

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Новости Днепра про Погода на 28 жовтня: у Дніпрі очікується невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 28 жовтня: у Дніпрі очікується невеликий дощРусский

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