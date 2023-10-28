Погода на 28 жовтня: у Дніпрі очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, хмар, які покривали небо в Дніпрі вранці, у другій половині дня не буде, і до пізнього вечора вони вже не з’являться. Вночі буде йти дощ, який посилиться вранці, але до полудня він має припинитися. Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +18°. Швидкість вітру до 8 метрів за секунду.
Народні прикмети на 28 жовтня:
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