Как выглядят дешевые дома на продажу в разных районах Днепра: цена стартует от 378 тыс грн (ФОТО)

Самый недорогой дом в Днепре можно купить по цене от 378 до 1,3 млн грн. За такую цену продаются дома, находящиеся в частном секторе того или иного района, это не дачные участки. Домам часто требуется ремонт. Цена на дом в Днепре зависит от месторасположения района, в котором он продается, от близости его к центру города и количества комнат.

Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдется купить недорогой дом в разных районах Днепра.

Соборный район

Недорогой дом в Днепре в Соборном районе обойдется в 1,3 млн грн. В доме 3 комнаты, один этжаж и 56 кв м общей площади. Участок 5 соток. Здание было построено около 40 лет назад. В доме есть подвал, беседка, заменена крыша, окна, трубы, стоят алюминиевые радиаторы. На участке видеонаблюдение.

Шевченковский район

Купить дом в Шевченковском районе Днепра обойдется в 1 млн грн. В доме 3 комнаты, общая площадь 46 кв м. Во дворе есть навес для авто, в доме – подвал. Здание утеплено. Удобства – на улице, но можно оборудовать ив доме. Участок двора – сотка. Есть кладовка для инвентаря.

Центральный район

Купить недорогой дом в Днепре в Центральном районе обойдется в 642 тыс грн. В доме один этаж, 3 комнаты и 55 кв м общей площади. Участок, где стоит дом – 10 соток. В доме есть погреб, установлено автономное газовое отопление, есть скважина для воды.

Чечеловский район

В Чечеловском районе Днепра самый недорогой дом можно купить по цене 396 тыс грн. Здание стоит на участке в 7 соток. В доме два вида отопление – газовое и стоит твердотопливный котел, есть камин. Здание нуждается в ремонте. В доме 3 комнаты, общая площадь 47 кв м.

Новокодацкий район

Купить недорогой дом в Днепре в Новокодацком районе обойдется в 378 тыс грн. В доме один этаж и три комнаты. Общая площадь 40 кв м. Сам дом из кирпича. На участке есть гараж. Сам двор – 3 сотки.

АНД-район

Купить недорогой дом в Днепре в АНД районе обойдется минимум в 567 тыс грн. В помещении при этом будет 3комнаты, общая площадь 60 кв м. Стены из кирпича. Дом стоит во дворе на 15 соток. Есть гараж, хозяйственные постройки, высажены фруктовые деревья. Дому требуется ремонт.

Индустриальный район

Столько же хотят выручить за дом, что находится в Индустриальном районе, непожалеку жилмассива Левобережный. В доме два этажа, на верхнем есть небольшая комната. Само здание небольшое – его жилая площадь составляет 12 кв м. Двор – участок на 6,4 сотки.

Самарский район

В Самарском районе Днепра самый недорогой дом на продажу нашелся по цене 699 тыс грн. Он одноэтажный, в доме 2 комнаты, общая площадь 36 кв м. Участок 8 соток. Во дворе есть гараж, сарай, летняя кухня, погреб, к дому пристроена веранда.

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