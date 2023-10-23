Переход на зимнее время в 2023 году: когда переводим часі и как не потерять час сна

Каждый год не только Украина, а еще 72 страны мира переводят часы на «летнее» и «зимнее» время. Считается, что это помогает сэкономить расход электроэнергии и уменьшить нагрузку на электроносители. Но для многих граждан процесс перехода на час вперед или назад дается сложно, у них обостряются или появляются проблемы со здоровьем.
Журналисты dnepr.info узнали, как подготовится к переводу часов, чтобы переход на «зимнее» время сказался на организме минимально.
Начинать готовится к переводу стрелок необходимо заранее.
Первое, от чего страдает человек при смене часового времени – это бессонница, а как следствие утром появляются сложности при пробуждении. Чтобы этого избежать, врачи рекомендуют сдвигать время засыпания и пробуждения на 5-10 минут в день. Таким образом уже за неделю организм привыкнет засыпать и просыпаться раньше.
Чтобы сон был более крепкий – перед отбоем нужно проветривать комнату, а днем по возможности чаще бывать на свежем воздухе, чтобы организм насытился кислородом.
Перед сном нужно уменьшить время просмотра телевизора, сидения за компьютером или в смартфоне. Также не стоит есть на ужин тяжелую пищу, пить крепкий чай или кофе – все это будет мешать уснуть и подстроиться по новый график времени. От бодрящих напитков лучше отказаться уж во второй половине дня.
Врачи указывают, что при переводе времени люди теряют час сна, а это может привести к повышению уровня стресса, угнетению выработки мелатонина и сказывается на режиме питания. Все это означает, что в первые несколько дней после перехода на «зимнее» время человек может чувствовать себя плохо, быть раздраженным и больше есть. Чтобы не поправиться в этот период нужно отказаться от простых углеводов, особенно на ужин, не есть мучные и сладкие блюда, заменив их салатами из овощей. А если чувствуете, что одолевает стресс – все важные дела перенести на пару недель – за это время организм окончательно адаптируется к новому режиму дня.
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