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Переход на зимнее время в 2023 году: когда переводим часі и как не потерять час сна

Сегодня 17:33
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Уже на этой неделе жителям Днепра и всей Украины предстоит перевод часов и переход на «зимнее» время. Переводить «ходики» нужно будет в воскресенье, 29 октября, на один час назад. Переход на новое время происходит в 4:00 часа утра, так что в воскресенье вся стране проснется уже в новом времени.

Новости Днепра про Переход на зимнее время в 2023 году: когда переводим часі и как не потерять час сна

Каждый год не только Украина, а еще 72 страны мира переводят часы на «летнее» и «зимнее» время. Считается, что это помогает сэкономить расход электроэнергии и уменьшить нагрузку на электроносители. Но для многих граждан процесс перехода на час вперед или назад дается сложно, у них обостряются или появляются проблемы со здоровьем.

Журналисты dnepr.info узнали, как подготовится к переводу часов, чтобы переход на «зимнее» время сказался на организме минимально.

Начинать готовится к переводу стрелок необходимо заранее.

Первое, от чего страдает человек при смене часового времени – это бессонница, а как следствие утром появляются сложности при пробуждении. Чтобы этого избежать, врачи рекомендуют сдвигать время засыпания и пробуждения на 5-10 минут в день. Таким образом уже за неделю организм привыкнет засыпать и просыпаться раньше.

Чтобы сон был более крепкий – перед отбоем нужно проветривать комнату, а днем по возможности чаще бывать на свежем воздухе, чтобы организм насытился кислородом.

Перед сном нужно уменьшить время просмотра телевизора, сидения за компьютером или в смартфоне. Также не стоит есть на ужин тяжелую пищу, пить крепкий чай или кофе – все это будет мешать уснуть и подстроиться по новый график времени. От бодрящих напитков лучше отказаться уж во второй половине дня.

Врачи указывают, что при переводе времени люди теряют час сна, а это может привести к повышению уровня стресса, угнетению выработки мелатонина и сказывается на режиме питания. Все это означает, что в первые несколько дней после перехода на «зимнее» время человек может чувствовать себя плохо, быть раздраженным и больше есть. Чтобы не поправиться в этот период нужно отказаться от простых углеводов, особенно на ужин, не есть мучные и сладкие блюда, заменив их салатами из овощей. А если чувствуете, что одолевает стресс – все важные дела перенести на пару недель – за это время организм окончательно адаптируется к новому режиму дня.

 

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Новости Днепра про Переход на зимнее время в 2023 году: когда переводим часі и как не потерять час снаУкраїнська Новости Днепра про Переход на зимнее время в 2023 году: когда переводим часі и как не потерять час снаРусский

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