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Как выглядит безусый котенок за 53 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Сегодня 14:41
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В холодное время года одним из лучших «обогревателей» может быть кот или кошка. В добавок мурчание зверя и игра с ним способны снять стресс и улучшить настроение.

Новости Днепра про Как выглядит безусый котенок за 53 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info уверенны, что всякий кот – породистый или подобранный на улице достоин любви в одинаковой мере. Но подготовили для читателей ТОП-5 самых дорогих породистых котят на продажу в Днепре.

Котенка породы эльф в Днепре можно купить за 53 тыс грн. У котенка глаза разного цвета, он женского пола и практически белого цвета. Котенок приучен к горшку и вакцинирован.

Новости Днепра про Как выглядит безусый котенок за 53 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Породу эльфов вывели в 2006 году. Они – гибрид американского керла и канадского сфинкса. Главная отличительная черта породы – необычные уши, загнутые в дугу на кончиках. У них может быть немного шерсти, но может не быть усов и бровей или присутствовать в виде одинарных волосков. На ощупь кожа зверька этой породы напоминает кашемир. Характер у эльфов ласковый, они могут найти общий язык даже с собакой. Эльфы любят спать со своими хозяевами. Их можно выгуливать на поводке.

Чуть дешевле – за 51,3 тыс грн в Днепре продают котят породы менуэт. Окрас кошки мраморный, у нее есть необходимые документы – паспорт, родословная. Сделаны прививки, а еще котенок уже знает что такое лоток.

Новости Днепра про Как выглядит безусый котенок за 53 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Порода – гибрид манчкина и персидской кошки. Главная особенность – короткие лапы. Характер у породы спокойный, независимый, игривый. Из-за своих коротких лапок кошка или кот не смогут самостоятельно залазить на диван, кресло или стул если им не обеспечить к ним доступ в виде подставки или лестницы.

За 44 тыс грн в Днепре можно купить котенка породы мейн-кун черного цвета. Котенок – девочка, в будущем сможет участвовать в различных выставках. Возможен торг.

Новости Днепра про Как выглядит безусый котенок за 53 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Эта порода считается одной из старейших в США, а также является официальным символом штата Мэн. Вес может доходить до 8-15 кг, а общая длина с хвостом – превышать метр.

В 33 тыс грн обойдется котенок бенгальской породы. Заводчик обещает, что когда котенок вырастет его можно будет выгуливать на поводке на улице, а еще он очень любит воду. У котенка есть прививки, документы.

Новости Днепра про Как выглядит безусый котенок за 53 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Бенгалы – это гибрид домашней кошки и дикой бенгальской. У них хорошо развит охотничий инстинкт, они любят «охотиться» за мячами, игрушками.

За 30 тыс грн в Днепре можно купить котенка необычной породы сомали. Окрас зверя называется «сорель». Котенок родился в конце марта этого года. Есть прививки и чип.

Новости Днепра про Как выглядит безусый котенок за 53 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Сомали – родственная порода абиссинской. Животные этой породы игривы, любопытны, молчаливы. Они не любят одиночества и закрытых комнат, хорошо поддаются дрессировке.

 

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Новости Днепра про Как выглядит безусый котенок за 53 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядит безусый котенок за 53 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)Русский

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