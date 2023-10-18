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ТОП -7 мистических и опасных заброшек в Днепре: место самоубийц и проклятый дом в центре

Сегодня 17:35
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В Днепре много покинутых или заброшенных зданий, которые ранее были общественными местами. Практически у каждого из них есть свои легенды и история.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-7 заброшенных зданий Днепра, куда лучше не ходить.

Старый корпус

На территории практически каждого медучреждения в Днепре есть старые заброшенные корпуса. Разница лишь в том, в каком они состоянии – разрушены почти до основания или просто заперты и туда никто не заходит. Так, одно из таких заброшенных зданий находится на территории двора областной службы СЭС.

Здание двухэтажное и не большое. В нем нет крыши, разбиты окна и разрушена часть фасада с перекрытиями. Корпус был построен почти 100 лет назад и предназначался для стационара – тут были предусмотрены палаты, но какое именно отделение должно было тут находится – неизвестно. По слухам, во время Второй мировой войны в подвалах здания пытали и расстреливали людей, а после освобождения города в корпусе стали происходить различные мистические события. По ночам слышался стон и плач, техника часто ломалась.

Новости Днепра про ТОП -7 мистических и опасных заброшек в Днепре: место самоубийц и проклятый дом в центре

Недостроенная больница

Часть строений в Днепре, которые сейчас заброшены стали такими еще на этапе строительства. В частности, на жилмассиве Кротова находится одна из таких заброшек. Объект начали строить в конце 1990-х годов, но спустя 10 лет прекратили. Планировалось, что это будет здание больницы из 5 корпусов, но построить успели только два из них. Находится заброшка вдалеке от жилых домов и постепенно разрушается. Конструкция еще цела, но выглядит пугающе – тут нет ни окон, ни дверей, часть крыши на одном из корпусов отсутствует. Здания стали любимым местом экстремалов, бомжей и самоубийц. По словам местных жителей, по ночам тут часто воют собаки.

Новости Днепра про ТОП -7 мистических и опасных заброшек в Днепре: место самоубийц и проклятый дом в центре

Бывший завод

Заброшенное здание на три этажа в нагорном районе Днепра когда-то было санитарно-бактериологическим институтом, а позже – химико-фармацевтическим заводом. Тут производили таблетки и вакцины. Здание было построено в 1912 году, но последний раз работники приходили сюда на работу в середине 2000-х годов. Здание несколько раз горело, но внешне выглядит вполне прилично – окна и двери почти все целые, хотя фасад осыпается, а крыши практически нет. Сквозь окна можно увидеть старую полуистлевшую мебель. Согласно местным легендам, тут живут приведения – некоторые даже видели, как по ночам в окнах горит огонь. Но скорее всего это были просто бездомные, которые хотели согреться в холодное время года.

Новости Днепра про ТОП -7 мистических и опасных заброшек в Днепре: место самоубийц и проклятый дом в центре

Школа с ртутью

В Шевченковском районе Днепра есть заброшенная школа. Такой она стала из-за того, что после Второй мировой войны в ней были обнаружены испарения ртути, превышающие норму. Работать школа в этом здании начала еще в 1930-х годах, а после освобождения Днепра школьники сюда приходили вплоть до 1970-х годов. Некоторое время здание пустовало, но в 1990-х тут открылся учебный центр, но потом снова сделали замеры ртути, обнаружили, что концентрация ее все еще высокая и центр закрыли. Вот уже более 20 лет здание стоит заброшенное, у него разрушается фасад, нет окон, дверей, разрушены стены и кое-где перекрытия. В коридорах и комнатах бывшей школы валяется строительный мусор. Все металлическое – батареи, перила и прочее – срезаны. Здание стало местом обитания бомжей и наркоманов.

Новости Днепра про ТОП -7 мистических и опасных заброшек в Днепре: место самоубийц и проклятый дом в центре

Бывший интернат

Также в Днепре есть и заброшенная школа-интернат. На всех четырех этажах здания нет ни одного окна, дверей, разрушаются пролеты, а в потолке есть дыры. В самом здании на полу валяются книги, строительный мусор, доски. Заброшенным здание, построенное в середине 1950-х годов, стоит уже более 15 лет. Проходя по вечерам мимо заброшки местные жители рассказывают, что слышат там постоянный шорох, а иногда и видят лучи света. Скорее всего это просто по школе разгуливают любители острых ощущений или бомжи.

Новости Днепра про ТОП -7 мистических и опасных заброшек в Днепре: место самоубийц и проклятый дом в центре

Полужилой дом

Практически в самом центре Днепра находится полужилой дом. Находится он на склоне Рыбаковской балки, был построен в 1967 году, а в 2002 году жильцы проснулись от того, что дом начал трещать и крениться – его стены пошли трещинами. Дом решили полностью не расселять, выселили только тех, чье жилье непосредственно пострадало, а трещины заделали пенобетоном. С тех пор половина дома пустует, а часть соседствует с мусором, тараканами, крысами и бомжами, которые облюбовали нежилые помещения.

Новости Днепра про ТОП -7 мистических и опасных заброшек в Днепре: место самоубийц и проклятый дом в центре

Легенда доходного дома

На улице Сечевых Стрельцов в Днепре есть целый квартал полуразрушенных старинных доходных домов. Один из них, что стоит на перекрестке был построен в 1900 году купцом Филипом Ревякиным. Владелец дома отличался жадностью и плохим характером. Однажды он выселил семью с маленьким ребенком просто в ночь, потому что жильцы не могли заплатить за квартиру. Считается, что тогда же мать ребенка прокляла купца и его дом. Через время у Ревякина начались проблемы: во время пожара погиб постоялец, после этого жильцы стали постоянно съезжать, у них пропадали вещи, а домашние животные в этом здании постоянно выли. После Второй мировой войны дом превратился в коммуналку, но люди продолжали жаловаться, что постоянно дома слышат какие- то странные звуки, как будто кто-то ходит по этажам и скребется в дверь. Сейчас дом находится в плохом состоянии: у него разбиты и заколочены фанерой окна, кое-где разрушается фасад.

Новости Днепра про ТОП -7 мистических и опасных заброшек в Днепре: место самоубийц и проклятый дом в центре

фото: khulhu.org.ua, ArsenDzodzaev

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Новости Днепра про ТОП -7 мистических и опасных заброшек в Днепре: место самоубийц и проклятый дом в центреУкраїнська Новости Днепра про ТОП -7 мистических и опасных заброшек в Днепре: место самоубийц и проклятый дом в центреРусский

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