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В сети показали магазин в Днепре, который раньше был школой (ФОТО)

Сегодня 12:50
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В начале 2000-х годов на улице Святослава Хороброго в Днепре открылся небольшой торговый центр. В старинном здании, построенном в начале 1900-х годов, теперь продают разные бытовые вещи. А когда-то это было одно из первых и самых популярных учебных заведений города.

Новости Днепра про В сети показали магазин в Днепре, который раньше был школой (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как оно раньше выглядело и что тут находилось в разные годы.

В начале 1900-х годов начинается застройка Сенной площади. Строят преимущественно здания для общественных нужд на улицах Кладбищенской и Базарной. Последняя сегодня как раз названа в честь Святослава Хороброго.  В 1910 году тут закончили возводить здание коммерческого училища. Рассчитано было на 200 человек. Любопытно, что помимо учебных классов в здании был также торговый зал. Именовали его «торговым классом» и каждый желающий предприниматель-торговец мог пройти тут курсы повышения квалификации. В училище обучали товароведению, физике, химии, преподавали гимнастику и рекреацию.

Новости Днепра про В сети показали магазин в Днепре, который раньше был школой (ФОТО)

Училище пользовалось большой популярностью и не могло вместить всех желающих, поэтому через два года с момента его открытия руководством было принято решение училище расширить – к нему достроили трехэтажный корпус. К 1915 году тут могли обучаться до 900 человек. Но и этого было мало и училищу был выделен дополнительный участок, где должны были начать строительство корпусов в 1916 году, но планы не были реализованы.

Новости Днепра про В сети показали магазин в Днепре, который раньше был школой (ФОТО)

В 1920-х годах коммерческое училище было ликвидировано, а в его здании открылась школа фельдшеров, мукомолов и общественные чтения. В 1930-х годах тут открыли школу. В разное время в здании находились разные школы, но в 1994 помещение бывшего коммерческого училища сгорело.

Новости Днепра про В сети показали магазин в Днепре, который раньше был школой (ФОТО)

Несколько лет назад здание стояло заброшенным.

Новости Днепра про В сети показали магазин в Днепре, который раньше был школой (ФОТО)

Только к началу 2000-х годов его отреставрировали и сделали из него небольшой торговый центр.

Новости Днепра про В сети показали магазин в Днепре, который раньше был школой (ФОТО)

 

фото: блог Артема Костюка, А. Волок. В. Путий

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