В сети показали магазин в Днепре, который раньше был школой (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как оно раньше выглядело и что тут находилось в разные годы.
В начале 1900-х годов начинается застройка Сенной площади. Строят преимущественно здания для общественных нужд на улицах Кладбищенской и Базарной. Последняя сегодня как раз названа в честь Святослава Хороброго. В 1910 году тут закончили возводить здание коммерческого училища. Рассчитано было на 200 человек. Любопытно, что помимо учебных классов в здании был также торговый зал. Именовали его «торговым классом» и каждый желающий предприниматель-торговец мог пройти тут курсы повышения квалификации. В училище обучали товароведению, физике, химии, преподавали гимнастику и рекреацию.
Училище пользовалось большой популярностью и не могло вместить всех желающих, поэтому через два года с момента его открытия руководством было принято решение училище расширить – к нему достроили трехэтажный корпус. К 1915 году тут могли обучаться до 900 человек. Но и этого было мало и училищу был выделен дополнительный участок, где должны были начать строительство корпусов в 1916 году, но планы не были реализованы.
В 1920-х годах коммерческое училище было ликвидировано, а в его здании открылась школа фельдшеров, мукомолов и общественные чтения. В 1930-х годах тут открыли школу. В разное время в здании находились разные школы, но в 1994 помещение бывшего коммерческого училища сгорело.
Несколько лет назад здание стояло заброшенным.
Только к началу 2000-х годов его отреставрировали и сделали из него небольшой торговый центр.
фото: блог Артема Костюка, А. Волок. В. Путий
Читайте также:
Ирина
Автор:
Утром 18 октября по Днепровскому району ударили ракетами.
Важная информация!
Еще есть время подготовиться!
В Днепре окончательно определились с датами осенних каникул в 2023…
Утром 18 октября по Днепровскому району ударили ракетами.
В Днепре утром слышались звуки взрывов.
В Никополе хотят продать завод стальных труб
Будьте в безопасных местах!
К тушению возгорания привлекли 13 человек личного состава и 2 единицы техники.
Важная информация!
Вчера, 17 октября, на трассе Днепр-Кривой Рог произошла смертельная авария.
Количество украинцев, погибших в результате нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль, возросло до 13 человек.
Еще есть время подготовиться!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!