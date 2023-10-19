Как 50 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре: море карманников и продажа товара с машин (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядела легендарная «Озерка».
В первые несколько лет после основания рынка свой товар торговцы продавали прямо с телег, те, у кого дела шли очень хорошо могли позволить себе обустроить на рынке деревянные «магазины». Чуть позже, в 1913 году тут появились каменные лавки. Торговать сюда шли со всего города и близлежащих территорий. Идея создать крытый рынок появилась у местных чиновников еще в 1910 году, но реализована была лишь спустя более 50 лет, в 1964 году. На тот момент это был один из самых больших павильонов рынка на территории не только Днепра, но и страны. Помимо прилавков в павильоне разместили два буфета, автоматы с газировкой, несколько газетных и аптечных киосков.
В выходные дни на рынке было не протолкнуться.
«Толпы людей были просто огромными, чтобы купить продукты нужно повсюду было выстоять в очереди, передвигаться по рынку было тяжело из-за того, что везде были продавцы и покупатели. Товар продавали прямо с машин – приезжали колхознки, позже – жители сел. Чтобы купить лучший товар и меньше стоять в очереди на рынок нужно было ехать рано утром», — вспоминает жительница Днепра Екатерина Ракова.
В такой толпе нередко орудовали карманники. Они были характерны для всех рынков Днепра того времени – больших и маленьких. По приезду домой многие не находили при себе кошелька или обнаруживали разрезанную сумку.
«А сколько там было карманников. Несколько раз меня обчищали», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Марк Городецкий.
В 1990-х годах рынок стал больше помимо овощей, мяса, рыбы и фруктов тут начали продавать одежду и обувь. Сначала продавали товар, разложив его на газетке на земле, потом на рынке появились крытые павильоны специально для тех, кто торгует не продуктами, а вещами, бытовыми и хозяйственными товарами.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетров», В. Горлов
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