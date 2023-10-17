10 вариантов для необычного свидания в Днепре осенью 2023

Если летом встречаться с друзьями или назначить свидание второй половинке можно было в парке, пикнике, на пляже или на набережной, то с наступлением холодов встреч обычно становится меньше, так как большинство летних развлечений недоступно и лишний раз ходить по улице просто не хочется. С наступлением осени назначить свидание на улице уже просто невозможно, как и прогуляться по городу или посидеть в открытом кафе.

Чтобы это исправить, журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 вариантов для свиданий и встреч с друзьями в Днепре.

Прогулка на лошадях

Развлечение нельзя назвать слишком экстремальным, если только конь не начнет нести всадника в даль, но элемент необычности в нем присутствует. В среднем покататься час на лошади в Днепре обойдется в 700 грн. Прогулка может проходить как на улице, так и в манеже. За час можно научиться держаться в седле и освоить базовый стиль езды. Все время рядом будет присутствовать тренер.

Роупджампинг

Ощутить свободное падение можно с помощью роупджампинга. Высоту, с которой хочется прыгнуть можно выбрать самостоятельно – в Днепре есть варианты прыжков с высоты от 35 метров до 75 метров. При этом в свободном падении человек будет лететь от 25 до 55 метров. Прыжок с высоты считается классикой экстрима и запомниться на долго. Организаторы прыжков обещают, что прыжок поможет не только победить страх высоты, но и зарядит позитивными эмоциями. Стоимость прыжка от 600 до 1000 грн в зависимости от высоты. Прыгать можно практически в любую погоду.

Кегли и шары

Игру в боулинг также нельзя назвать экстремальным развлечением, но она поможет зарядиться позитивными эмоциями, провести время в кругу друзей и спрятаться от непогоды за окном. Провести игру можно даже если на улице идет ливень. А сбить шаром кегли не так просто, как кажется на первый взгляд – чтобы выиграть нужна стратегия и знание секретов техники броска шара. Час игры в Днепре обойдется в 770 грн для команды из 5-ти человек.

Полет в аэротрубе

Несколько минут в невесомости можно ощутить при полете в аэротрубе. Стоимость развлечения – от 800 грн за 2 минуты, но длительность полета можно выбирать самостоятельно. Чем больше минут – тем дешевле в итоге будет полет. Летать нужно будет в специальном шлеме и костюме – их выдают. Испытать большое количество позитивных эмоций можно как в одиночку – так и с друзьями или второй половинкой.

Езда на велосипеде

Одно из самых доступных осенних развлечений. Кататься можно самостоятельно, в компании друзей и единомышленников, по уже проложенным другими велосипедистами маршрутам или придумав свои собственные. Езда на велосипеде обладает массой преимуществ и одним недостатком – невозможностью кататься под дождем и при низкой температуре, а также невозможность ездить в темное время суток, после работы. Аренда велосипеда для одного обойдется в 200 грн в час или 500 грн в день.

Как гонщик

Поездка на багги обойдется в 1,2 тыс грн с человека за полтора часа езды. Прогулка на небольшой четырехколесной машинке обычно проходит лесистой местностью, где нет дороги. Развлечение довольно экстремальное, гонщику обязательно нужен шлем (его выдают). Покататься на багги можно в любое время, главное, чтобы не было дождя. Аналогично можно проехать и на квадроцикле, но такая поездка обойдется чуть дешевле – за полтора часа езды нужно выложить 900 грн.

Трюки на батуте

Весело провести хмурый осенний день можно прыгая на батуте – развлечение родом из детства обойдется в среднем 300 грн за человека. Рядом будет тренер, который покажет правильную технику прыжков и научит простым трюкам.

Квест комнаты

Почувствовать себя героем фильмов, разгадать детективную загадку, выбраться из страшной комнаты или ограбить банк, найти убийцу, побороть стихию – все возможно в квесте. Клиент сам выбирает сюжет игры. Позитивные эмоции, общение и приятные воспоминания гарантированы. В Днепре посетить квест обойдется от 800 грн за двоих.

На колесах

Катание на роликах всегда ассоциируется с летними днями в парке. Но кататься на них в Днепре можно в любое время года на специальном роллердроме. Час проката коньков обойдется в 40 грн. Для тех, кто забыл как правильно кататься или просто хочет этому научиться – услуги тренера обойдутся в 300 грн в час.

Виртуальная реальность

В холодные осенние дни, когда за окном сыро или идет дождь можно окунуться в виртуальный мир VR-игр. Сюжет игры каждый выбирает сам. А для самой игры нужен шлем, наушники и контроллеры – все это выдается в клубе. Игра происходит так: каждого игрока отводят в отдельную комнату, где он сможет свободно двигаться. Все его действия считывает специальный датчик, благодаря которому все движения игрока попадают в игру, а с помощью шлема он может видеть, как ведут себя в игре его друзья, находящиеся за соседней стенкой. Друзья, в свою очередь, видят его движения. Также они слышат друг друга и могут взаимодействовать в выдуманном мире игры. Таким образом можно стать участником игры-шутера, аркады, технотриллера или симулятора природы. Длится игра час, стоимость – 300 грн с одного человека.

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