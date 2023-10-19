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  • Як 50 років тому виглядала «Озерка» у Дніпрі: море карманників та продаж товару з машин (ФОТО)

Як 50 років тому виглядала «Озерка» у Дніпрі: море карманників та продаж товару з машин (ФОТО)

Сьогодні 12:28
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Ринок «Озерка» з'явився у Дніпрі майже 140 років тому. З 1886 року і досі є найпопулярнішим ринком міста.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала «Озерка» у Дніпрі: море карманників та продаж товару з машин (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядала легендарна Озерка.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала «Озерка» у Дніпрі: море карманників та продаж товару з машин (ФОТО)

У перші кілька років після заснування ринку свій товар торговці продавали прямо з возів, ті, у кого справи йшли дуже добре, могли дозволити собі облаштувати на ринку дерев’яні «магазини». Трохи згодом, у 1913 році тут з’явилися кам’яні лавки. Торгувати сюди приїздили з усього міста та довколишніх територій. Ідея створити критий ринок з’явилася у місцевих чиновників ще 1910 року, але реалізована була лише через понад 50 років, у 1964 році. На той момент це був один із найбільших павільйонів ринку на території не лише Дніпра, а й країни. Крім прилавків у павільйоні розмістили два буфети, автомати з газованою водою, кілька газетних та аптечних кіосків.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала «Озерка» у Дніпрі: море карманників та продаж товару з машин (ФОТО)

У вихідні на ринку було не проштовхнутися.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала «Озерка» у Дніпрі: море карманників та продаж товару з машин (ФОТО)

«Натовпи людей були просто величезними, щоб купити продукти треба було всюди вистояти в черзі, пересуватися по ринку було важко через те, що скрізь були продавці та покупці. Товар продавали прямо з машин – приїжджали колгоспники, згодом – жителі сіл. Щоб купити найкращий товар і менше стояти в черзі на ринок потрібно було їхати рано-вранці», – згадує мешканка Дніпра Катерина Ракова.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала «Озерка» у Дніпрі: море карманників та продаж товару з машин (ФОТО)

У такому натовпі нерідко орудували кишенькові злодії. Вони були характерними для всіх ринків Дніпра того часу – великих та маленьких. Після приїзду додому багато хто не знаходив при собі гаманця або виявляв розрізану сумку.

«А скільки там було кишенькових злодіїв. Кілька разів мене обчищали», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Марк Городецький.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала «Озерка» у Дніпрі: море карманників та продаж товару з машин (ФОТО)

У 1990-х роках ринок став більше, крім овочів, м’яса, риби та фруктів, тут почали продавати одяг та взуття. Спочатку продавали товар, розклавши його на газетці на землі, потім на ринку з’явилися криті павільйони спеціально для тих, хто торгує не продуктами, а речами, побутовими та господарськими товарами.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала «Озерка» у Дніпрі: море карманників та продаж товару з машин (ФОТО)

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетров», В. Горлов

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Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала «Озерка» у Дніпрі: море карманників та продаж товару з машин (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала «Озерка» у Дніпрі: море карманників та продаж товару з машин (ФОТО)Русский

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