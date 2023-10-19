Як виглядає безвусе кошеня за 53 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

У холодну пору року одним із найкращих «обігрівачів» може бути кіт або кішка. На додачу мурчання звіра і гра з ним здатні зняти стрес і покращити настрій.

Журналісти dnepr.info впевнені, що всякий кіт – породистий або підібраний на вулиці гідний однакової турботи та любові господаря. Але підготували для читачів ТОП-5 найдорожчих породистих кошенят на продаж у Дніпрі.

Кошеня породи ельф у Дніпрі можна купити за 53 тис грн. У кошеня очі різного кольору, звір жіночої статі та практично білого кольору. Кошеня привчене до горщика і вакциноване.

Породу ельфів вивели 2006 року. Вони – гібрид американського керла та канадського сфінксу. Головна відмінна риса породи – незвичайні вуха, загнуті у дугу на кінчиках. У них може бути трохи шерсті на тілі, але може не бути вусів і брів або вони можуть бути у вигляді одинарних волосків. На дотик шкіра звірка цієї породи нагадує кашемір. Характер у ельфів лагідний, вони можуть порозумітися навіть з собакою. Ельфи люблять спати зі своїми господарями. Їх можна вигулювати на повідку.

Трохи дешевше – за 51,3 тис грн у Дніпрі продають кошенят породи мєнует. Забарвлення кішки мармурове, має необхідні документи – паспорт, родовід. Зроблено щеплення, а ще кошеня вже знає що таке лоток.

Порода – гібрид манчкіна та перської кішки. Головна особливість – короткі лапи. Характер у породи спокійний, незалежний, грайливий. Через свої короткі лапки кішка або кіт не зможуть самостійно залазити на диван, крісло або стілець, якщо їм не забезпечити доступ до них у вигляді підставки або східців.

За 44 тис грн у Дніпрі можна купити кошеня породи мейн-кун чорного кольору. Кошеня – дівчинка, яка в майбутньому зможе брати участь у різних виставках. Можливий торг.

Ця порода вважається однією із найстаріших у США, а також є офіційним символом штату Мен. Вага може сягати 8-15 кг, а загальна довжина з хвостом – перевищувати метр.

У 33 тис грн обійдеться кошеня бенгальської породи. Заводчик обіцяє, що коли кошеня виросте його можна буде вигулювати на повідку на вулиці, а ще воно дуже любить воду. Кошеня має щеплення, документи.

Бенгали – це гібрид домашньої кішки та дикої бенгальської. В них добре розвинений мисливський інстинкт, вони люблять «полювати» за м’ячами, іграшками.

За 30 тис грн у Дніпрі можна купити кошеня незвичайної породи сомалі. Забарвлення звіра називається «сорель». Кошеня народилося наприкінці березня цього року. Є щеплення та чіп.

Сомалі – споріднена абіссинська порода. Тварини цієї породи грайливі, допитливі та мовчазні. Вони не люблять самотності та закритих кімнат, добре піддаються дресируванню.

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