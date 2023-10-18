ТОП-7 містичних та небезпечних закинутих будівель у Дніпрі: місце самогубців та проклятий будинок

У Дніпрі багато покинутих та забутих будинків, які раніше були громадськими місцями. Практичного в кожної з таких будівель є своя легенда та історія.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-7 покинутих будівель Дніпра, куди краще не ходити.

Старий корпус

На території практично кожної медустанови у Дніпрі є старі закинуті корпуси. Різниця лише в тому, в якому вони стані – зруйновані майже вщент або просто замкнені і туди ніхто не заходить. Так, одна з таких покинутих будівель знаходиться на території двору обласної служби СЕС.

Будівля двоповерхова і не велика. У ній немає даху, розбито вікна та зруйновано частину фасаду з перекриттями. Корпус був побудований майже 100 років тому і призначався для стаціонару – тут були передбачені палати, але яке саме відділення мало тут – невідомо. За чутками, під час Другої світової війни у підвалах будівлі катували та розстрілювали людей, а після звільнення міста у корпусі стали відбуватися різні містичні події. Ночами тут чути стогін і плач, техніка часто ламалася.

Недобудована лікарня

Частина будівель у Дніпрі, які зараз занедбані, стали такими ще на етапі будівництва. Зокрема, на житловому масиві Кротова знаходиться одна з таких закинутих будівель. Об’єкт почали будувати наприкінці 1990-х років, але за 10 років припинили. Планувалося, що це буде будівля лікарні з 5 корпусів, але збудувати встигли лише два з них. Знаходиться закинута будівля далеко від житлових будинків і поступово руйнується. Конструкція ще ціла, але виглядає страшно – тут немає вікон, ні дверей, частина даху на одному з корпусів відсутня. Будинки стали улюбленим місцем екстремалів, бомжів та самогубців. За словами місцевих жителів, ночами тут часто виють собаки.

Колишній завод

Покинута будівля на три поверхи у нагірному районі Дніпра колись була санітарно-бактеріологічним інститутом, а згодом – хіміко-фармацевтичним заводом. Тут виготовляли таблетки та вакцини. Будівлю було збудовано 1912 року, але востаннє працівники приходили сюди на роботу в середині 2000-х років. Будівля кілька разів горіла, але зовні виглядає цілком пристойно – вікна та двері майже всі цілі, хоча фасад обсипається, а даху практично немає. Крізь вікна можна побачити старі напівзотлілі меблі. Згідно з місцевими легендами, тут живуть приведення – деякі навіть бачили, як ночами у вікнах горить вогонь. Але швидше за все це були просто безпритульні, які хотіли зігрітися холодної пори року.

Школа з ртуттю

У Шевченківському районі Дніпра є покинута школа. Такою вона стала через те, що після Другої світової війни в ній було виявлено випари ртуті, які перевищували норму. Працювати школа у цій будівлі почала ще у 1930-х роках, а після звільнення Дніпра школярі сюди приходили аж до 1970-х років. Деякий час будівля пустувала, але в 1990-х тут відкрився навчальний центр, але потім знову зробили заміри ртуті, виявили, що її концентрація все ще висока і центр закрили. Ось уже понад 20 років будівля стоїть занедбана, у неї руйнується фасад, немає вікон, дверей, зруйновані стіни та подекуди перекриття. У коридорах та кімнатах колишньої школи валяється будівельне сміття. Все металеве – батареї, перила та інше – зрізані. Будівля стала місцем проживання бомжів та наркоманів.

Колишній інтернат

Також у Дніпрі є і покинута школа-інтернат. На всіх чотирьох поверхах будівлі немає жодного вікна, дверей, руйнуються прольоти, а в стелі є дірки. У самій будівлі на підлозі валяються книги, будівельне сміття, дошки. Покинутий будинок, збудований у середині 1950-х років, стоїть уже понад 15 років. Проходячи вечорами повз закиди місцеві жителі розповідають, що чують там постійний шурхіт, а іноді й бачать промені світла. Швидше за все це просто по школі розгулюють любителі гострих відчуттів чи бомжі.

Напівжитловий будинок

Майже в самому центрі Дніпра знаходиться напівжитловий будинок. Стоїть він на схилі Рибаківської балки, був збудований у 1967 році, а у 2002 році його мешканці прокинулися від того, що будинок почав тріщати та кренитися – його стіни пішли тріщинами. Будинок вирішили повністю не розселяти, виселили лише тих, чиє житло безпосередньо постраждало. З того часу половина будинку порожня, а частина сусідить зі сміттям, тарганами, щурами та бомжами, які облюбували нежитлові приміщення.

Легенда прибуткового будинку

На вулиці Січових Стрільців у Дніпрі є цілий квартал напівзруйнованих старовинних прибуткових будинків. Один з них, що стоїть на перехресті, був побудований в 1900 році купцем Філіпом Ревякіним. Власник будинку відрізнявся жадібністю та поганим характером. Якось він виселив сім’ю з маленькою дитиною надверчір, бо мешканці не могли заплатити за квартиру, а він не хотів чекати ранку. Вважається, що тоді ж мати дитини прокляла купця та його будинок. Через час у Ревякіна почалися проблеми: під час пожежі загинув постоялець, після цього мешканці стали постійно з’їжджати, у них пропадали речі, а домашні тварини у цій будівлі постійно вили. Після Другої світової війни будинок перетворився на комуналку, але люди продовжували скаржитися, що постійно вдома чують якісь дивні звуки, наче хтось ходить поверхами і шкрябає в двері. Зараз будинок перебуває в поганому стані: у нього розбиті та забиті фанерою вікна, де-не-де руйнується фасад.

фото: khulhu.org.ua, ArsenDzodzaev

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