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У мережі показали магазин у Дніпрі, який раніше був школою (ФОТО)

Сьогодні 12:50
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На початку 2000-х років на вулиці Святослава Хороброго у Дніпрі відкрився невеликий торговельний центр. У старовинній будівлі, збудованій на початку 1900-х років, тепер продають різні побутові речі. А колись це був один із перших та найпопулярніших навчальних закладів міста.

Новости Днепра про У мережі показали магазин у Дніпрі, який раніше був школою (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як будівля виглядала раніше і що тут було у різні роки.

На початку 1900-х років розпочинається забудова Сінної площі. Будують переважно будівлі для суспільних потреб на вулицях Кладбищенській та Базарній. Остання сьогодні якраз названа на честь Святослава Хороброго. У 1910 року тут звели будинок комерційного училища. Розрахований  він був на 200 осіб-студентів. Цікаво, що, крім навчальних класів у будівлі, був також торговий зал. Він мав назву «торговельний клас» і кожен бажаючий підприємець-продавець міг пройти тут курси підвищення кваліфікації. В училищі навчали товарознавства, фізики, хімії, викладали гімнастику та рекреацію.

Новости Днепра про У мережі показали магазин у Дніпрі, який раніше був школою (ФОТО)

Училище мало велику популярність і не могло вмістити всіх бажаючих, тому через два роки з моменту його відкриття керівництвом було прийнято рішення училище розширити – до нього добудували триповерховий корпус. До 1915 тут могли навчатися вже до 900 осіб. Але й цього було мало і училищу було виділено додаткову ділянку, де мали розпочати будівництво корпусів у 1916 році, але плани не були реалізовані.

У 1920-х роках комерційне училище було ліквідовано, а в його будівлі відкрилася школа фельдшерів, мукомолів та проводились громадські читання.

Новости Днепра про У мережі показали магазин у Дніпрі, який раніше був школою (ФОТО)

У 1930-х роках тут відкрили звичайну школу. У різний час у будівлі знаходилися дві школи, в яких вчились учні, але 1994 року приміщення колишнього комерційного училища згоріло.

Новости Днепра про У мережі показали магазин у Дніпрі, який раніше був школою (ФОТО)

Кілька років будівля стояла покинутою.

Новости Днепра про У мережі показали магазин у Дніпрі, який раніше був школою (ФОТО)

Лише до початку 2000-х років її відреставрували та зробили нього невеликий торговий центр.

Новости Днепра про У мережі показали магазин у Дніпрі, який раніше був школою (ФОТО)

фото: блог Артема Костюка, О. Волок. В. Путій

 

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Новости Днепра про У мережі показали магазин у Дніпрі, який раніше був школою (ФОТО)Українська

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