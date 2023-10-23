Перехід на зимовий час у 2023 році: коли переводити годиннк та як не втратити годину сну

Вже цього тижня на мешканців Дніпра та всієї України чекає переведення годинників та перехід на «зимовий» час. Переводити «ходики» потрібно буде в неділю, 29 жовтня, на годину назад. Перехід на новий час відбувається о 4:00 годині ранку, тож у неділю вся країна прокинеться вже у новому часі.

Щороку не лише Україна, а ще 72 країни світу переводять годинник на «літній» та «зимовий» час. Вважається, що це допомагає заощадити витрати електроенергії та зменшити навантаження на електроносії. Але для багатьох громадян процес переходу на годину вперед чи назад дається складно, у них загострюються чи виникають проблеми зі здоров’ям.

Журналісти dnepr.info дізналися, як підготуватись до переведення годинника, щоб перехід на «зимовий» час позначився на організмі мінімально.

Починати приготування до переведення стрілок необхідно заздалегідь.

Перше, від чого страждає людина при зміні часу – це безсоння, а як наслідок вранці з’являються труднощі під час пробудження. Щоб цього уникнути, лікарі рекомендують змінювати час засинання та пробудження на 5-10 хвилин щодня. У такий спосіб вже за тиждень організм звикне засипати і прокидатися раніше.

Щоб сон був міцніший – перед відбоєм потрібно провітрювати кімнату, а вдень якомога частіше бувати на свіжому повітрі, щоб організм наситився киснем.

Перед сном потрібно зменшити час перегляду телевізора, сидіння за комп’ютером або користування смартфоном. Також не варто їсти на вечерю важку їжу, пити міцний чай чи каву – все це заважатиме заснути та підлаштуватися на новий графік часу. Від напоїв, що бадьорять, краще відмовитися вже в другій половині дня.

Лікарі зазначають, що при переведенні часу люди втрачають годину сну, а це може призвести до підвищення рівня стресу, пригнічення вироблення мелатоніну і позначається на режимі харчування. Все це означає, що в перші кілька днів після переходу на «зимовий» час людина може почуватися погано, бути роздратованою і більше їсти. Щоб не погладшати в цей період потрібно відмовитися від простих вуглеводів, особливо на вечерю, не їсти борошняні та солодкі страви, замінивши їх салатами з овочів. А якщо відчуваєте, що долає стрес – усі важливі справи перенести на кілька тижнів – за цей час організм остаточно адаптується до нового режиму дня.

Читайте також

Українська Русский

Автор: