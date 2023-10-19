Кто из жителей Днепра имеет отсрочку от мобилизации, а кого могут призвать: полный перечень

Журналисты dnepr.info разбирались, кто может получить отсрочку от мобилизации, на какой срок, почему и как долго она может действовать.
Некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку. К таким относятся студенты, аспиранты, «забронированные» сотрудники предприятий, которые работают на различных предприятиях, приносящих доход бюджету или помогающих в обороне страны, а также сотрудники силовых ведомств.
Так, предприятие может «забронировать» сотрудника на полгода. Спустя полгода «бронь» нужно продлевать.
Отсрочку от призыва имеют сотрудники военного управления, работники воинских частей, предприятий, учреждения и организации Минобороны, ВСУ, Госспецсвязи, СБУ, Нацгвардии, ГПСУ, Национальной полиции, антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, те, кто борется с экономической преступность.
Запрещено мобилизовать тех, кто исключен из военного учета по состоянию здоровья, а также тех, кто осужден за тяжкие или особо тяжкие преступления. Но в случае тех, кто имеет «белый билет» — их могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии при госпиталях. Комиссия снова проведет осмотр военнообязанного и может изменить вердикт предыдущей комиссии по поводу его пригодности к военной службе. Если решение врачей по конкретному человеку изменится – его могут поставить на учет.
Не подлежат мобилизации преподаватели вузов, ПТУ, школьные учителя и педагоги других научных учреждениях и организациях.
Женщин-военнообязанных не мобилизуют, без крайней необходимости, даже если они стоят на учете и имеют необходимую для фронта специальность. Они могут сами, добровольно пойти служить по собственному желанию или подписать контракт с военными силами.
Также в Украине могут мобилизовать ограничено годных мужчин с боевым или без боевого опыта. Могут быть мобилизованы, но только по своему желанию, лица с инвалидностью, при условии, что ВКК признает их годными или ограничено годными к военной службе. Также добровольно могут пойти в ВСУ те, кто имеет «белый билет», но после того, как ВКК признает из годными или ограничено годными.
Мужчины в возрасте с 18 до 27 лет, которые не имеют за плечами опыта прохождения срочной службы, не находятся в запасе как военнообязанные, могут подписать контракт и пойти воевать как контрактники.
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