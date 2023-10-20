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ТОП-10 мест неподалеку Днепра, который вы должны увидеть: крепость Мазепы, валуны из Скандинавии и застывшая лава

Сегодня 15:00
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Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 исторических мест неподалеку Днепра. Казацкое кладбище и остатки крепости Село Старые Кодаки находятся рядом с местом, где в 1635 году была построена крепость Кодак. Находилась она возле одного из порогов Днепра.  Целью крепости было преградить путь казакам к городу и наоборот – не дать местным сбежать на Запорожскую Сечь. В […]

Новости Днепра про ТОП-10 мест неподалеку Днепра, который вы должны увидеть: крепость Мазепы, валуны из Скандинавии и застывшая лава

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 исторических мест неподалеку Днепра.

Казацкое кладбище и остатки крепости

Село Старые Кодаки находятся рядом с местом, где в 1635 году была построена крепость Кодак. Находилась она возле одного из порогов Днепра.  Целью крепости было преградить путь казакам к городу и наоборот – не дать местным сбежать на Запорожскую Сечь. В 1730-х годах Кодак стал казацкой слободой, а позже переименован в Старые Кодаки. Тут жили казаки, а позже – лоцманы. В 1910 году по инициативе Дмитрия Яворницкого на месте крепости был установлен памятный знак, но это не помешало в 1940 году начать на ее месте добычу гранита. Эти работы уничтожили практически всю крепость. До нас дошли только земляные валы.

Новости Днепра про ТОП-10 мест неподалеку Днепра, который вы должны увидеть: крепость Мазепы, валуны из Скандинавии и застывшая лава

Тут же, неподалеку находится старое казацкое кладбище. На нем можно увидеть надгробия, датирующиеся серединой XIX века.

Новости Днепра про ТОП-10 мест неподалеку Днепра, который вы должны увидеть: крепость Мазепы, валуны из Скандинавии и застывшая лава

Остров со змеями

Также рядом со Старыми Кодаками находится небольшой остров Кодачок. Еще его называют Кодацкий, Казацкий и Змеиный. Он небольшого размера – около полутора километров в длину. Историками тут были обнаружены стоянки древних людей, орудия труда из камня и пиктограммы с непонятными символами. Согласно легендам, на Кодачке был практически каждый новоизбранный гетман, а казаки-характерники оттачивали свои умения. Частым гостем на Кодачке был атаман Иван Сирко – тут есть даже скала, где казак любил сидеть и встречать рассветы. Еще одна местная легенда гласит, что Сирко спрятал на острове клад и заколдовал змею, чтобы она его охраняла. Когда она умерла – нести службу стали другие змеи. Правда это или нет – неизвестно, но на острове их водится очень много, а на одной из скал даже высечен барельеф змеи. Сегодня на остров приплывают туристы и рыбаки.

Новости Днепра про ТОП-10 мест неподалеку Днепра, который вы должны увидеть: крепость Мазепы, валуны из Скандинавии и застывшая лава

Старинные церкви

На правом берегу реки Самара можно увидеть остатки Богородицкой крепости – земляные валы. Она была заложена в 1687 году, строительством руководил гетман Иван Мазепа. Внутри крепости была деревянная церковь во имя Покрова пресвятой Богородицы, по имени которой оборонительное сооружение было названо. В 1711 году крепость была срыта, но в 1731 восстановлена. В 1798 году Покровская церковь была разобрана и перевезена в село Одинковка. С тех пор земля крепости используется под огороды.

Новости Днепра про ТОП-10 мест неподалеку Днепра, который вы должны увидеть: крепость Мазепы, валуны из Скандинавии и застывшая лава

Еще одна старинная церковь, построенная до основания Днепра находится в районе жилмассива Покровский. Крестовоздвиженский храм был построен в 1803 году на месте зимовника казака Максима Дия. Первые поселенцы на этой территории появились в 1755 году. Казак перевез на эти земли своих родных, но позже к ним пришли поселенцы из слободы Половицы и население зимовника увеличилось в несколько раз. Статус слободы зимовник Дия получил в 1798 году.

Новости Днепра про ТОП-10 мест неподалеку Днепра, который вы должны увидеть: крепость Мазепы, валуны из Скандинавии и застывшая лава

Скифские курганы

На левом берегу Днепра есть несколько курганов, появившихся тут во времена скифов. Один из них находится возле поселка Чапли. Его высота над уровнем моря составляет 170 метров. С него открывается красивый вид на город. Курган еще до конца не исследован.

Новости Днепра про ТОП-10 мест неподалеку Днепра, который вы должны увидеть: крепость Мазепы, валуны из Скандинавии и застывшая лава

На окраине Подгородного находится курган-майдан похожий на паука с расставленными лапками. Это царский курган времен скифов. Забравшись на вершину кургана также можно полюбоваться живописным видом на Днепр. До конца эта могила царя скифов еще не изучена.

Новости Днепра про ТОП-10 мест неподалеку Днепра, который вы должны увидеть: крепость Мазепы, валуны из Скандинавии и застывшая лава

«Местная Говерла» и огромные валуны

В Царычанском районе области находится одна из самых высоких гор региона – Калитва, ее высота 145 метров, а длина – до 5 км. Гора появилась в результате таяния ледника, а ее основа состоит из базальта, земли, гранита. Из-за эрозии почвы в середине горы есть глубокая балка, а на склонах – леса из деревьев. Их высадили более 70 лет назад для спасения почвы горы. Во времена казаков Калитва была защитным валом, а ее вершина использовалась как маяк – в случае, если враг был близко – на горе разводили костер. Считается, что в горе казаки прятали свою казну, но пока что кроме останков доисторических животных и деревьев в ее недрах ничего найдено не было.

Новости Днепра про ТОП-10 мест неподалеку Днепра, который вы должны увидеть: крепость Мазепы, валуны из Скандинавии и застывшая лава

Также благодаря леднику в Днепропетровской области появились Домотканские валуны. Названы они в честь местности, где были обнаружены. Неподалеку от села Домоткань есть высокий полукилометровый вал с 15-ти метровым обрывом. Камни, лежащие у обрывов принесены водами тающего ледника. Эти камни – розовый гранит размером до 5-7 метров в диаметре, они не типичны для этой территории и считается, что их принесла вода ледника около 250 тыс лет назад из Скандинавии.

Новости Днепра про ТОП-10 мест неподалеку Днепра, который вы должны увидеть: крепость Мазепы, валуны из Скандинавии и застывшая лава

Старейших вулкан

На территории Солонянского района расположен Аполлоновский палевулкан. Его возраст – около 3 млрд лет. В жерле растут цветы и протекает источник с водой. Прогуливаясь по самому вулкану можно увидеть остатки застывшей лавы.

Новости Днепра про ТОП-10 мест неподалеку Днепра, который вы должны увидеть: крепость Мазепы, валуны из Скандинавии и застывшая лава

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Новости Днепра про ТОП-10 мест неподалеку Днепра, который вы должны увидеть: крепость Мазепы, валуны из Скандинавии и застывшая лаваУкраїнська Новости Днепра про ТОП-10 мест неподалеку Днепра, который вы должны увидеть: крепость Мазепы, валуны из Скандинавии и застывшая лаваРусский

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