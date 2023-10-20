ТОП-10 місць біля Дніпра, які ви маєте побачити: фортеця Мазепи, валуни зі Скандинавії та застигла лава

Неподалік Дніпра і в самому місті є велика кількість історичних місць. Кожне з них зберігає безліч цікавих фактів і частину нашого минулого. Від багатьох з них мало що лишилося, але відвідати їх буде цікаво всім. Більшість місць пов'язані з козаками, які жили на нашій землі.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-10 історичних місць неподалік Дніпра.

Козацький цвинтар та залишки фортеці

Село Старі Кодаки знаходяться поряд з місцем, де в 1635 році було збудовано фортецю Кодак. Була вона біля одного з порогів Дніпра. Метою фортеці було перегородити шлях козакам до міста та навпаки – не дати місцевим втекти на Запорізьку Січ. У 1730-х роках Кодак став козацькою слободою, а пізніше перейменований на Старі Кодаки. Тут жили козаки, і потім – лоцмани. У 1910 році з ініціативи Дмитра Яворницького на місці фортеці було встановлено пам’ятний знак, але це не завадило 1940 року розпочати на її місці видобуток граніту. Ці роботи знищили практично всю фортецю. До нас дійшли лише земляні вали.

Тут же неподалік знаходиться старий козацький цвинтар. На ньому можна побачити надгробки, що датуються серединою XIX століття.

Острів зі зміями

Також поряд зі Старими Кодаками знаходиться невеликий острів Кодачок. Ще його називають Кодацький, Козацький та Зміїний. Він невеликого розміру – близько півтора кілометра завдовжки. Істориками тут було виявлено стоянки стародавніх людей, знаряддя праці з каменю та піктограми з незрозумілими символами. Згідно з легендами, на Кодачку був практично кожен новообраний гетьман, а козаки-характерники відточували тут свої вміння. Частим гостем на Козацькому був отаман Іван Сірко – тут є навіть скеля, де козак любив сидіти та зустрічати світанку. Ще одна місцева легенда розповідає про те, що Сірко сховав на острові скарб і зачарував змію, щоб вона його охороняла. Коли вона померла, нести службу стали інші змії. Правда це чи ні – невідомо, але на острові їх водиться дуже багато, а на одній із скель навіть висічено барельєф змії. Сьогодні на острів припливають туристи та рибалки.

Старовинні церкви і вали

На правому березі Самари можна побачити залишки Богородицької фортеці – земляні вали. Вона була закладена у 1687 році, будівництвом керував гетьман Іван Мазепа. Усередині фортеці була дерев’яна церква в ім’я Покрова Пресвятої Богородиці, на ім’я якої названо оборонну споруду. В 1711 фортеця була зрита, але в 1731 відновлена. У 1798 році Покровську церкву було розібрано та перевезено до села Одинківка. З того часу земля фортеці використовується під городи.

Ще одна старовинна церква, побудована на території Дніпра і знаходиться в районі житлового масиву Покровський. Хрестовоздвиженський храм був збудований у 1803 році на місці зимовника козака Максима Дія. Перші поселенці на цій території з’явилися у 1755 році. Козак перевіз на ці землі своїх рідних, але пізніше до них прийшли поселенці зі слободи Половиці та населення зимівника збільшилось у кілька разів. Статус слободи зимовник Дія отримав у 1798 році.

Скіфські кургани

На лівому березі Дніпра є кілька курганів, які тут з’явилися за часів скіфів. Один із них знаходиться біля селища Чаплі. Його висота над рівнем моря становить 170 метрів. З нього відкривається чудовий краєвид на місто. Курган ще до кінця не досліджено.

На околиці Підгородного знаходиться курган-майдан, схожий на павука з розставленими лапками. Це царський курган часів скіфів. Забравшись на вершину кургану також можна помилуватися мальовничим краєвидом на Дніпро. До кінця ця могила царя скіфів ще вивчена.

«Місцева Говерла» та величезні валуни

У Царичанському районі області знаходиться одна з найвищих гір регіону – Калитва, її висота – 145 метрів, а довжина – до 5 км. Гора з’явилася внаслідок танення льодовика, а її основа складається із базальту, землі, граніту. Через ерозію ґрунту в середині гори є глибока балка, а на схилах – ліси з дерев. Їх висадили понад 70 років тому для порятунку ґрунту гори. За часів козаків Калитва була захисним валом, а її вершина використовувалася як маяк – у разі, коли ворог був близько – на горі розводили багаття. Вважається, що в горі козаки ховали свою скарбницю, але поки що, крім останків доісторичних тварин і дерев, у її надрах нічого знайдено не було.

Також завдяки льодовику на Дніпропетровщині з’явилися Домотканські валуни. Названо їх на честь місцевості, де було виявлено. Неподалік села Домоткань є високий півкілометровий вал з 15-ти метровим урвищем. Камені, що лежать біля обривів, принесені водами льодовика. Ці камені – рожевий граніт розміром до 5-7 метрів у діаметрі, вони не типові для цієї території і вважається, що їх принесла вода льодовика близько 250 тис років тому зі Скандинавії.

Найстаріший вулкан

На території Солонянського району розташований Аполлонівський палевулкан. Його вік – близько 3 млрд років. У жерлі ростуть квіти та протікає джерело з водою. Прогулюючись вулканом можна побачити залишки застиглої лави.

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