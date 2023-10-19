Хто з дніпрян має відстрочку від мобілізації, а кого можуть призвати до ВСУ: повний перелік

В Україні мобілізацію та військовий стан запроваджено поки що до 15 листопада, але вже очевидно, що після цієї дати їх буде продовжено. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо вони придатні до військової служби за станом здоров'я.

Журналісти dnepr.info розбиралися, хто може отримати відстрочку від мобілізації, на який термін, чому і як довго вона може діяти.

Хто має право на відстрочку

Деякі категорії чоловіків мають право на відстрочку. Це студенти, аспіранти, «заброньовані» співробітники підприємств, які працюють на різних підприємствах, які приносять дохід бюджету або допомагають в обороні країни, а також співробітники силових відомств.

Так, підприємство може «забронювати» співробітника на півроку. Через півроку «броню» треба продовжувати.

Відстрочку від мобілізації мають співробітники військового управління, працівники військових частин, підприємств, установи та організації Міноборони, ЗСУ, Держспецзв’язку, СБУ, Нацгвардії, ДПСУ, Національної поліції, антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, ті, хто бореться з економічною злочинністю.

Кого не мобілізують

Заборонено мобілізувати тих, хто не стоїть на військовому обліку за станом здоров’я, а також тих, хто засуджений за тяжкі чи особливо тяжкі злочини. Але у випадку тих, хто має «білий квиток», їх можуть направити на проходження військово-лікарської комісії при госпіталях. Комісія знову проведе огляд військовозобов’язаного та може змінити вердикт попередньої комісії з приводу його придатності до військової служби. Якщо рішення лікарів щодо конкретної людини зміниться – його можуть поставити на облік.

Не підлягають мобілізації викладачі вузів, ПТУ, шкільні вчителі та педагоги в інших наукових установах та оранізаціях.

Жінок-військовозобов’язаних не мобілізують, без нагальної потреби, навіть якщо вони стоять на обліку і мають необхідну для фронту спеціальність. Вони можуть самі добровільно піти служити за власним бажанням або підписати контракт із військовими силами.

Кого можуть мобілізувати

Також в Україні можуть мобілізувати обмежено придатних чоловіків із бойовим чи без бойового досвіду. Можуть бути мобілізовані, але лише за своїм бажанням особи з інвалідністю, за умови, що ВЛК визнає їх придатними або обмежено придатними до військової служби. Також добровільно можуть піти воювати ті, хто має «білий квиток», але після того, як ВЛК визнає придатними або обмежено придатними.

Чоловіки у віці з 18 до 27 років, які не мають за плечима досвіду проходження термінової служби, не перебувають у запасі як військовозобов’язані, можуть підписати контракт та піти служити як контрактники.

Читайте також

Українська Русский

Автор: