Как раньше выглядела одна из самых богатых церквей Днепра: ее снесли в 1970-х годах (ФОТО)

Неподалеку от гостиницы «Рассвет» в Днепре во времена Екатеринослава находился один из самых богатых храмов города, созданный в византийском стиле. В церкви был мраморный иконостас, а на среди колоколов был один из тех, что ранее звучал на Сечи.
Ранее улица, на которой находится гостиница называлась Архиерейской. Рядом с ней был каменный дом местного архиерея и домовая Крестовозвиженская церковь. В 1901 году на Архиерейской решили возвести новую церковь взамен старой. Управились за два года ив 1903 году в городе была освящена новая Крестовоздвиженская или Архиерейская церковь, как ее называли «в народе».
Журналисты dnepr.info решили вспомнить, ее историю и как она выглядела.
Помимо мраморного иконостаса в церкви было много изделий из золота, для проведения Служб использовались различные дорогие предметы из архиерейской ризницы.
В 1920-х годах у церкви начали изымать ее дорогую утварь – золотые предметы. Часть предметом тогдашний архиепископ Агапит закопал в Архиерейском саду. Но тайна архиепископа была раскрыта, а его клад – нашли и конфисковали.
В 1932 году храм был закрыт.
Во время Второй мировой войны церковь пострадала от бомбежек и боевых действий. После освобождения Днепра ее решили не восстанавливать и к 1970-м годам полностью снесли.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», Ю. Савенков
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