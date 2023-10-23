Як раніше виглядав один із найбагатших храмів Дніпра: його знесли у 1970-х роках (ФОТО)

Вулиці та площі Дніпра зберігають його історію, на місці зруйнованих будівель зводяться нові, а те, як виглядали більш ранні будівлі міста можна побачити лише на фото. Багато будівель у місті постраждали під час Другої світової війни, пізніше їх не стали відновлювати. Серед таких була і одна з найбагатших за своїим оздобленням церков міста – Хрестовоздвиженська або як її ще називають Архієрейська.

Неподалік готелю «Рассвет» у Дніпрі за часів Катеринослава знаходився один із найбагатших храмів міста, створений у візантійському стилі. У церкві був мармуровий іконостас, а серед дзвонів був один із тих, що раніше звучав на Січі.

Раніше вулиця, на якій знаходиться готель, називалася Архієрейською площею. Поруч із нею був кам’яний будинок місцевого архієрея та його домова Хрестовоздвиженська церква. У 1901 році на Архієрейській вирішили звести нову церкву замість старої. Упоралися за два роки і в 1903 році в місті була освячена нова Хрестовоздвиженська або Архієрейська церква, як її називали «у народі».

Журналісти dnepr.info вирішили згадати її історію і як вона виглядала.

Крім мармурового іконостасу в церкві було багато виробів із золота, для проведення Служб використовувалися різні дорогі предмети з архієрейської різниці.

У 1920-х роках у церкви почали вилучати її дороге начиння – золоті предмети. Частину предметом тодішній архієпископ Агапіт закопав у Архієрейському саду. Але таємниця архієпископа була розкрита, а його скарб – знайшли та конфіскували.

1932 року храм було закрито.

Під час Другої світової війни церква постраждала від бомбардувань та бойових дій. Після звільнення Дніпра її вирішили не відновлювати та до 1970-х років повністю знесли.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», Ю. Савенков

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