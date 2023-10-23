Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як раніше виглядав один із найбагатших храмів Дніпра: його знесли у 1970-х роках (ФОТО)

Як раніше виглядав один із найбагатших храмів Дніпра: його знесли у 1970-х роках (ФОТО)

Сьогодні 14:38
просмотров

Вулиці та площі Дніпра зберігають його історію, на місці зруйнованих будівель зводяться нові, а те, як виглядали більш ранні будівлі міста можна побачити лише на фото. Багато будівель у місті постраждали під час Другої світової війни, пізніше їх не стали відновлювати. Серед таких була і одна з найбагатших за своїим оздобленням церков міста – Хрестовоздвиженська або як її ще називають Архієрейська.

Новости Днепра про Як раніше виглядав один із найбагатших храмів Дніпра: його знесли у 1970-х роках (ФОТО)

Неподалік готелю «Рассвет» у Дніпрі за часів Катеринослава знаходився один із найбагатших храмів міста, створений у візантійському стилі. У церкві був мармуровий іконостас, а серед дзвонів був один із тих, що раніше звучав на Січі.

Раніше вулиця, на якій знаходиться готель, називалася Архієрейською площею. Поруч із нею був кам’яний будинок місцевого архієрея та його домова Хрестовоздвиженська церква. У 1901 році на Архієрейській вирішили звести нову церкву замість старої. Упоралися за два роки і в 1903 році в місті була освячена нова Хрестовоздвиженська або Архієрейська церква, як її називали «у народі».

Новости Днепра про Як раніше виглядав один із найбагатших храмів Дніпра: його знесли у 1970-х роках (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати її історію і як вона виглядала.

Крім мармурового іконостасу в церкві було багато виробів із золота, для проведення Служб використовувалися різні дорогі предмети з архієрейської різниці.

Новости Днепра про Як раніше виглядав один із найбагатших храмів Дніпра: його знесли у 1970-х роках (ФОТО)

У 1920-х роках у церкви почали вилучати її дороге начиння – золоті предмети. Частину предметом тодішній архієпископ Агапіт закопав у Архієрейському саду. Але таємниця архієпископа була розкрита, а його скарб – знайшли та конфіскували.

Новости Днепра про Як раніше виглядав один із найбагатших храмів Дніпра: його знесли у 1970-х роках (ФОТО)

1932 року храм було закрито.

Новости Днепра про Як раніше виглядав один із найбагатших храмів Дніпра: його знесли у 1970-х роках (ФОТО)

Під час Другої світової війни церква постраждала від бомбардувань та бойових дій. Після звільнення Дніпра її вирішили не відновлювати та до 1970-х років повністю знесли.

Новости Днепра про Як раніше виглядав один із найбагатших храмів Дніпра: його знесли у 1970-х роках (ФОТО)

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», Ю. Савенков

 

Читайте також

Новости Днепра про Як раніше виглядав один із найбагатших храмів Дніпра: його знесли у 1970-х роках (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як раніше виглядав один із найбагатших храмів Дніпра: його знесли у 1970-х роках (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі 77-річна жінка вийшла з трамвая і потрапила під колеса вантажівки
Новини Дніпра
Сьогодні 14:29
У Дніпрі 77-річна жінка вийшла з трамвая і потрапила під колеса вантажівки

Сьогодні, 23 жовтня, у Дніпрі на проспекті Мазепи знову сталася…

Як виглядають дешеві будинки на продаж у різних районах Дніпра: ціна стартує від 378 тис грн (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:44
Як виглядають дешеві будинки на продаж у різних районах Дніпра: ціна стартує від 378 тис грн (ФОТО)

Найдешевший будинок у Дніпрі можна купити за ціною від 378…

У Дніпрі до 31 грудня планують звузити Донецьке шосе: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 10:50
У Дніпрі до 31 грудня планують звузити Донецьке шосе: подробиці

Роботи триватимуть з 31 жовтня до 31 грудня.

Дніпровський комік Юрій Ткач вибачився за “скандальне” весілля і пообіцяв задонатити гонорар на ЗСУ
Новини Дніпра
Вчора 20:16
Дніпровський комік Юрій Ткач вибачився за “скандальне” весілля і пообіцяв задонатити гонорар на ЗСУ

Дніпровський комік Юрій Ткач вибачився за те, що проводив весілля…

Наверх