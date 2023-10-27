Погода на 27 октября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Утренний дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается. Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

В Днепре на следующей неделе снова будут выключать свет.

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