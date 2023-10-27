Погода на 27 жовтня: у Дніпрі очікується дощ

Захопіть з собою парасольку!

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. Вранці температура повітря +11°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +17°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 27 жовтня:

Сонце ховається за хмарами – погода зміниться.

Випав сніг — у травні буде негода.

Багато ягід на горобині — літо буде дощовим.

Сіра зоря без червоних тонів обіцяє хорошу погоду.

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