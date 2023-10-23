Як виглядають дешеві будинки на продаж у різних районах Дніпра: ціна стартує від 378 тис грн (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватиме купити недорогий будинок у різних районах Дніпра.
Недорогий будинок у Дніпрі в Соборному районі коштуватиме 1,3 млн грн. У будинку 3 кімнати, один поверх і 56 кв м загальної площі. Ділянка 5 соток. Будівлю було збудовано близько 40 років тому. У будинку є підвал, альтанка, замінено дах, вікна, труби, стоять алюмінієві радіатори. На ділянці відеоспостереження.
Купити будинок у Шевченківському районі Дніпра коштуватиме 1 млн грн. У будинку 3 кімнати, загальна площа 46 кв м. У дворі є навіс для авто, у будинку – підвал. Будівля утеплена. Зручності – на вулиці, але можна обладнати і в будинку. Ділянка двору – одна сотка. Є комірка для інвентарю.
Купити недорогий будинок у Дніпрі в Центральному районі коштуватиме 642 тис грн. У будинку один поверх, 3 кімнати та 55 кв м загальної площі. Ділянка, де стоїть будинок – 10 соток. У будинку є льох, встановлене автономне газове опалення, є свердловина для води.
У Чечелівському районі Дніпра найдешевший будинок можна купити за ціною 396 тис грн. Будівля стоїть на ділянці 7 соток. У будинку два види опалення – газове та стоїть твердопаливний котел, є камін. Будівля потребує ремонту. У будинку 3 кімнати, загальна площа 47 кв м.
Купити недорогий будинок у Дніпрі в Новокодацькому районі коштуватиме 378 тис грн. У будинку один поверх та три кімнати. Загальна площа 40 кв м. Сам будинок із цегли. На ділянці є гараж. Сам двір – 3 сотки.
Купити недорогий будинок у Дніпрі в АНД районі коштуватиме мінімум 567 тис грн. У приміщенні буде 3 кімнати, загальна площа 60 кв м. Стіни з цегли. Будинок стоїть на подвір’ї на 15 соток. Є гараж, господарські будівлі, висаджено фруктові дерева. Будинку потрібний ремонт.
Стільки ж хочуть виручити за будинок, що знаходиться в Індустріальному районі, неподалік від житлового масиву Лівобережний. У будинку два поверхи, на верхньому є невелика кімната. Сама будівля невелика – її житлова площа становить 12 кв м. Двір – ділянка на 6,4 сотки.
У Самарському районі Дніпра найдешевший будинок на продаж знайшовся за ціною 699 тис грн. Він одноповерховий, у будинку 2 кімнати, загальна площа 36 кв м. Ділянка 8 соток. На подвір’ї є гараж, сарай, літня кухня, льох, до будинку прибудована веранда.
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