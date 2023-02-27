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Погода на 27 февраля: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 27 февраля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Весь день будет идти дождь, который к вечеру может усилиться. Утром температура воздуха +3°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 27 февраля:

  • Хорошая погода в этот день — к похолоданию.
  • Солнечный день — морозы продержатся долго.
  • Какая погода на Кирилла, таким и будет весь август
  • Синицы громко щебечут 27 февраля — жди тепла
  • На поле осталось много снега — будет хороший урожай.

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