Погода на 27 февраля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Весь день будет идти дождь, который к вечеру может усилиться. Утром температура воздуха +3°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

От всего сердца поздравляем с заслуженной победой!

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