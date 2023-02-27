Погода на 27 лютого: у Дніпрі очікується дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Весь день буде йти дощ, який до вечора може посилитися. Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +9°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 27 лютого:

Сонячний день – морози протримаються довго.

Яка погода на Кирила, таким буде весь серпень.

Синиці голосно щебечуть 27 лютого – чекай тепла.

На полі залишилося багато снігу – буде добрий урожай.

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