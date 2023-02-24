В Италии украинка выиграла в лотерею 500 тыс. евро: приобрела билет в табачном магазине

50-летняя украинка приобрела за 5 евро лотерейный билет и выиграла 500 тысяч евро.

Как сообщают СМИ, женщина живет в итальянском городе Авеллино. Она работает сиделкой — присматривает за пожилыми людьми.

Вечером в среду, 22 февраля, она приобрела лотерейный билет в табачном магазине перед самым закрытием. Не отходя от кассы женщина стерла покрытие на билете и еще долго не могла поверить, что выиграла 500 тысяч евро.

Владелец табачного магазина Эмилиано Новиелло рассказал: “Она купила билет, поцарапала его и выиграла 500 000 евро. Она попросила нас проверить это, чтобы получить подтверждение, что выиграла эту сумму. Официально, выиграла! Женщина не могла поверить в это, и после того, как я несколько раз подтвердил ей, что она выиграла, она поцеловала и обняла нас! Она была очень счастлива”.

Пока более подробной информации о женщине нет. Но мы поздравляем ее!

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