«ПТН-ПНХ»: в Днепре выпустили новую марку с рисунком Бенкси (ФОТО)

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.
Новая марка «Укрпочты» называется «ПТН-ПНХ» и посвящена годовщине российского вторжения. В дизайне использовали граффити всемирно известного стрит-артера Бэнкси, которое он оставил на стене дома в Бородянке.
Как маленький мальчик на том граффити одолевает взрослого дзюдоиста, так и относительно маленькая Украина одолевает крупнейшую державу и «вторую армию» мира.
На одном листе шесть марок. Тираж – 250 тысяч листов, а Днепропетровщина получила 6 тысяч. Отмечается, что часть средств от продажи марок пойдет на восстановление разрушенных учебных заведений. С 24 февраля марку можно приобрести в отделениях Укрпочты и онлайн.
Напомним, ранее «Укрпочта» выпустила серию светящихся в темноте марок. Они посвящены работникам критической инфраструктуры.
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