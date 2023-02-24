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«ПТН-ПНХ»: в Днепре выпустили новую марку с рисунком Бенкси (ФОТО)

Сегодня 16:27
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В Днепре погасили новую марку.

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Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

Новая марка «Укрпочты» называется «ПТН-ПНХ» и посвящена годовщине российского вторжения. В дизайне использовали граффити всемирно известного стрит-артера Бэнкси, которое он оставил на стене дома в Бородянке.

Как маленький мальчик на том граффити одолевает взрослого дзюдоиста, так и относительно маленькая Украина одолевает крупнейшую державу и «вторую армию» мира.

На одном листе шесть марок. Тираж – 250 тысяч листов, а Днепропетровщина получила 6 тысяч. Отмечается, что часть средств от продажи марок пойдет на восстановление разрушенных учебных заведений. С 24 февраля марку можно приобрести в отделениях Укрпочты и онлайн.

Напомним, ранее «Укрпочта» выпустила серию светящихся в темноте марок. Они посвящены работникам критической инфраструктуры.

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