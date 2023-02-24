Зеленский объяснил, почему начал носить милитарную одежду и когда снова наденет костюм

Владимир Зеленский рассказал, когда снова наденет деловой костюм.

Уже год Зеленский не носит деловых костюмов, а одевается в стиле милитари. Президент не снимает свои любимые зеленые футболки даже на официальных встречах с высокими западными чиновниками. Понятно, что для главы воюющей страны такой выбор наряда вполне очевиден, но некоторые критикуют его за это. Впрочем, Владимир Александрович пока не собирается возвращаться в костюмы.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию BBC.

Это было бы удивительно – быть в костюме. Время поменялось, и было бы некомфортно говорить с людьми в такой сложной ситуации. Я хотел показать им, что поддерживаю их и остаюсь здесь. А кто-то из моей команды, кто-то из помощников сказал «Может попробовать это?» У меня была какая-то милитари одежда. И я сказал: «Да, конечно» и оделся в него. Так стало удобнее и понятнее людей. Потому что идет война, а ты в костюме», – отметил Зеленский.

Президент говорит, что вернется к деловым костюмам, когда закончится война.

Владимир Зеленский подчеркнул, что обязательно вернется к классическим костюмам, и случиться это, вероятнее всего, в день победы Украины. Да, конечно, я знаю, что так и будет. После нашей Победы. Может быть, в день нашей Победы. Но так обязательно будет, потому что тогда я буду президентом мирной страны», – заверил Зеленский.

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