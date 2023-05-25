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Погода на 25 мая: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 25 мая: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Осадки будут наблюдаться в течение всего дня. Утром ожидается дождь, во второй половине дня — дождь с грозой, которому на смену придет сильный дождь. Утром температура воздуха +17°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 25 мая:

  • Ясная утренняя заря – к жаркому, пожарному лету
  • Если утро теплое и солнечное, лето будет засушливое
  • Хорошо цветет рябина – к урожаю льна
  • Рябина поздно расцвела – к поздней и долгой осени
  • Пасмурное утро – к дождливому и прохладному лету

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