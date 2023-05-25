Погода на 25 травня: у Дніпрі очікується дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце у цей день буде рідко показуватись через хмари. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Зранку очікується дощ, у другій половині дня – дощ із грозою, якому на зміну прийде сильний дощ. Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 25 травня:
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